Аміл Насіров з "Курган і Агрегат" вперше одружився: весільні фото

Учасник хіп-хоп гурту "Курган і Агрегат" Аміл Насіров потішив шанувальників радісною новиною. Він вперше офіційно одружився і показав фото з весілля.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram музиканта.
Артист оголосив про зміни в особистому житті, опублікувавши серію весільних фото з новоспеченою дружиною Дашею.
"А що тут писати? Тепер офіційно", - зазначив він.
На фото молодята постають серед степу та гір, позуючи в різних локаціях та демонструючи обручки.
Наречена обрала для особливого дня пишну сукню білого кольору з довгою фатою та відкритими плечима, а її коханий позував у класичному чорному костюмі з білою сорочкою.
Даша також розмістила в сториз фотографії з весілля, на яких можна розгледіти сукню детальніше. Вона складається з пишного низу, напівпрозорого корсета та ажурного верху.
Під фотографіями не забарилися привітання від зірок та друзів пари.
Судячи з коментарів в мережі, церемонія була приватною.
Нагадаємо, раніше брат музиканта Раміль Насіров зворушливо освідчився своїй коханій. У травні він зробив коханій пропозицію руки та серця на березі Чорного моря.
