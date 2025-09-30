UA

Аміл Насіров з "Курган і Агрегат" вперше одружився: весільні фото

Учасник гурту "Курган і Агрегат" одружився (фото: instagram.com/amil_kurganagregat)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Учасник хіп-хоп гурту "Курган і Агрегат" Аміл Насіров потішив шанувальників радісною новиною. Він вперше офіційно одружився і показав фото з весілля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram музиканта.

Аміл з "Курган і Агрегат" одружився: що відомо

Артист оголосив про зміни в особистому житті, опублікувавши серію весільних фото з новоспеченою дружиною Дашею.

"А що тут писати? Тепер офіційно", - зазначив він.

На фото молодята постають серед степу та гір, позуючи в різних локаціях та демонструючи обручки.

 Аміл Насіров одружився (фото: instagram.com/amil_kurganagregat)

Весільні образи подружжя

Наречена обрала для особливого дня пишну сукню білого кольору з довгою фатою та відкритими плечима, а її коханий позував у класичному чорному костюмі з білою сорочкою.

Даша також розмістила в сториз фотографії з весілля, на яких можна розгледіти сукню детальніше. Вона складається з пишного низу, напівпрозорого корсета та ажурного верху.

 Аміл Насіров та його кохана Дар'я (фото: instagram.com/ne__kurort)

Як відреагували в мережі

Під фотографіями не забарилися привітання від зірок та друзів пари.

  • "Вітаю", - написала блогерка Даша Кубік.
  • "Гарні такі", - додала Раміна.
  • "Ви що чудите???? Вітаююююю (теж втіхаря)", - зазначила Даша Астаф'єва.
  • "Огоооо! Вітаю! Мій маленький", - прокоментував Андрій Бєдняков.
  • "О це вау! Офіційне кохання! Вітаю!" - написав Марк Куцевалов.

Судячи з коментарів в мережі, церемонія була приватною.

 Аміл Насіров показав кадри з весілля (фото: instagram.com/amil_kurganagregat)

Нагадаємо, раніше брат музиканта Раміль Насіров зворушливо освідчився своїй коханій. У травні він зробив коханій пропозицію руки та серця на березі Чорного моря.

Читайте РБК-Україна в Google News