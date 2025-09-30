Аміл Насіров з "Курган і Агрегат" вперше одружився: весільні фото

Аміл з "Курган і Агрегат" одружився: що відомо

Артист оголосив про зміни в особистому житті, опублікувавши серію весільних фото з новоспеченою дружиною Дашею.

"А що тут писати? Тепер офіційно", - зазначив він.

На фото молодята постають серед степу та гір, позуючи в різних локаціях та демонструючи обручки.

Аміл Насіров одружився (фото: instagram.com/amil_kurganagregat)

Весільні образи подружжя

Наречена обрала для особливого дня пишну сукню білого кольору з довгою фатою та відкритими плечима, а її коханий позував у класичному чорному костюмі з білою сорочкою.

Даша також розмістила в сториз фотографії з весілля, на яких можна розгледіти сукню детальніше. Вона складається з пишного низу, напівпрозорого корсета та ажурного верху.

Аміл Насіров та його кохана Дар'я (фото: instagram.com/ne__kurort)

Як відреагували в мережі

Під фотографіями не забарилися привітання від зірок та друзів пари.

"Вітаю", - написала блогерка Даша Кубік.

"Гарні такі", - додала Раміна.

"Ви що чудите???? Вітаююююю (теж втіхаря)", - зазначила Даша Астаф'єва.

"Огоооо! Вітаю! Мій маленький", - прокоментував Андрій Бєдняков.

"О це вау! Офіційне кохання! Вітаю!" - написав Марк Куцевалов.

Судячи з коментарів в мережі, церемонія була приватною.

Аміл Насіров показав кадри з весілля (фото: instagram.com/amil_kurganagregat)

Нагадаємо, раніше брат музиканта Раміль Насіров зворушливо освідчився своїй коханій. У травні він зробив коханій пропозицію руки та серця на березі Чорного моря.