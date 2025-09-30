Амил Насиров из "Курган и Агрегат" впервые женился: свадебные фото

Амил из "Курган і Агрегат" женился: что известно

Артист объявил об изменениях в личной жизни, опубликовав серию свадебных фото с новоиспеченной супругой Дашей.

"А что тут писать, теперь официально", - отметил он.

На фото молодожены предстают среди степи и гор, позируя в разных локациях и демонстрируя обручальные кольца.

Амил Насиров женился (фото: instagram.com/amil_kurganagregat)

Свадебные образы супругов

Невеста выбрала для особого дня пышное платье белого цвета с длинной фатой и открытыми плечами, а ее возлюбленный позировал в классическом черном костюме с белой рубашкой.

Даша также разместила в сториз фотографии со свадьбы, на которых можно разглядеть платье подробнее. Оно состоит из пышного низа, полупрозрачного корсета и ажурного верха.

Амил Насиров и его возлюбленная Дарья (фото: instagram.com/ne__kurort)

Как отреагировали в сети

Под фотографиями не заставили себя ждать поздравления от звезд и друзей пары.

"Поздравляю", - написала блогер Даша Кубик.

"Красивые такие", - добавила Рамина.

"Вы что чудите???? Поздравляюююююю (тоже втихаря)", - отметила Даша Астафьева.

"Огоооооооо! Поздравляю! Мой маленький", - прокомментировал Андрей Бедняков.

"О это вау! Официальная любовь! Поздравляю!" - написал Марк Куцевалов.

Судя по комментариям в сети, церемония была приватной.

Амил Насиров показал кадры со свадьбы (фото: instagram.com/amil_kurganagregat)

Напомним, ранее брат музыканта Рамиль Насиров трогательно сделал предложение своей возлюбленной. В мае он сделал возлюбленной предложение руки и сердца на берегу Черного моря.