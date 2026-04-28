Акторка Пустовіт рознесла стандарти краси в кіно: "Бачимо повальну хвилю оземпікових жінок"

Що сказала Пустовіт про сучасні тенденції в кіно

Анастасія прокоментувала стандарти зовнішності акторок. Вона звернула увагу на відродження тренду на надмірну худорлявість.

"Ми бачимо цю повальну хвилю оземпікових жінок і знову повертається ця нездорова, дивна худоба", - зазначила вона.

Анастасія вважає, що на екранах досі домінують ідеалізовані жіночі образи, які не відображають реальність життя під час війни.

"Війна існує і вона відбивається на тілі. Через недосипи, стреси ми змінюємося і тіло наше змінюється. Ми повнішаємо, можливо, виглядаємо не такими свіжими. І поява таких героїв на екрані - це про зіткнення з реальністю", - сказала акторка.

"Якщо ми не робимо цього зіткнення, бачимо ідеальних жінок, які власне так само спали в бомбосховищі, так само переживають ці чотири роки війни, мені видається це дивним", - додала вона.

Пустовіт про жінок в кіно (фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer)

Вона наголосила, що не проти турботи про себе, адже акторка має мати гарний вигляд. Втім, хотілося б бачити більш реальних персонажів.

"Я тренуюсь, намагаюсь правильно харчуватись. Але є об'єктивна реальність, коли ми невиспані, втомлені не один день, нерви, тривоги, страхи. І з твоїм тілом теж це відбувається. І тому мені би хотілося цього більше. Мені хотілося б більше мішків під очима, зморщоок, реальної шкіри, реального тіла, неідеального", - зауважила вона.

Пустовіт також зазначила, що не проти змін зовнішності заради ролі, якщо вони є частиною творчого задуму і досягнуті правильним чином.

"Цікава історія про схуднути чи набрати для ролі. Це завжди дуже цікаво, тому що це змінюється твоє тіло, його обриси, його можливості", - поділилася вона.