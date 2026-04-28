Актриса Пустовит разнесла стандарты красоты в кино: "Видим повальную волну оземпиковых женщин"

Что сказала Пустовит о современных тенденциях в кино

Анастасия прокомментировала стандарты внешности актрис. Она обратила внимание на возрождение тренда на чрезмерную худобу.

"Мы видим эту повальную волну оземпиковых женщин и снова возвращается эта нездоровая, странная худоба", - отметила она.

Анастасия считает, что на экранах до сих пор доминируют идеализированные женские образы, которые не отражают реальность жизни во время войны.

"Война существует и она отражается на теле. Из-за недосыпа, стрессов мы меняемся и тело наше меняется. Мы полнеем, возможно, выглядим не так свежо. И появление таких героев на экране - это о столкновении с реальностью", - сказала актриса.

"Если мы не делаем этого столкновения, видим идеальных женщин, которые собственно так же спали в бомбоубежище, так же переживают эти четыре года войны, мне кажется это странным", - добавила она.

Она отметила, что не против заботы о себе, ведь актриса должна хорошо выглядеть. Впрочем, хотелось бы видеть более реальных персонажей.

"Я тренируюсь, стараюсь правильно питаться. Но есть объективная реальность, когда мы не выспались, уставшие, не один день, нервы, тревоги, страхи. И с твоим телом тоже это происходит. И поэтому мне бы хотелось этого больше. Мне бы хотелось больше мешков под глазами, морщин, реальной кожи, реального тела, неидеального", - отметила она.

Пустовит также отметила, что не против изменений внешности ради роли, если они являются частью творческого замысла и достигнуты правильным образом.

"Интересная история о похудеть или набрать для роли. Это всегда очень интересно, потому что это меняется твое тело, его очертания, его возможности", - поделилась она.