Ахтем Сеітаблаєв зворушив словами про Аду Роговцеву, яка замінила йому матір: "Ангел-охоронець"

Український актор і режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв поділився зворушливою історією про актрису Аду Роговцеву, з якою його поєднують особливі стосунки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook знаменитості.

Днями на великі екрани вийшла сімейна комедійна стрічка "Ну мам", одну з головних ролей в якій зіграв Сеітаблаєв.

У своєму дописі він зізнався, що історія у фільмі для нього дуже особиста. Зокрема, він з особливою теплотою висловився про Аду Роговцеву, яка зіграла матір його героя.

"У цьому фільмі мою маму зіграла Ада Роговцева - актриса, яку я безмежно поважаю. І я можу сказати чесно: в цій історії проживав я самого себе. Тому що цей фільм про спорідненість, і не важливо, скільки тобі років, ми завжди залишаємося дітьми своїх мам", - написав режисер.

Ахтем Сеітаблаєв і Ада Роговцева (фото: instagram.com/akhtemseit)

Актор також зазначив, що саме Роговцева стала для нього важливою людиною на початку професійного шляху в Києві.

"Для мене Ада Миколаївна стала своєрідним ангелом-охоронцем в той момент, коли в Києві тільки починалася моя професійна дорога. Вона повірила в мене, коли це було важливо", - додав він.

За словами Сеітаблаєва, їхня співпраця триває багато років, і в житті між ними сформувався особливий зв’язок.

"З тих пір ми багато років граємо разом на одній сцені, і в житті вона називає мене своїм названим сином. Це велика честь і велика вдячність в моєму серці!", - підсумував Ахтем.

Окрім цього, режисер згадав і свою рідну маму, якої вже немає в живих.

Ахтем Сеітаблаєв з мамою (фото: instagram.com/akhtemseit)

Він опублікував дитячі фото та поділився, як саме вона вплинула на його шлях у творчості й допомогла йому реалізувати себе.

"Мама була творчою людиною. Вона мріяла про акторську кар'єру, закінчила в Ташкенті театрально-художній інститут. Але життя не завжди питає, що ти хочеш. Сім'я, обставини, переїзд до Криму - все це зламало її власну кар'єру. Однак саме вона допомогла мені стати тим, ким я є сьогодні. Її підтримка, віра і поради допомогли мені здійснити цю мрію - і за це вона ніколи не вимагала подяки", - поділився Ахтем Сеітаблаєв.

Ахтем Сеітаблаєв з мамою (фото: instagram.com/akhtemseit)