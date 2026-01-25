ua en ru
Нд, 25 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Ахтем Сеітаблаєв зворушив словами про Аду Роговцеву, яка замінила йому матір: "Ангел-охоронець"

Неділя 25 січня 2026 14:25
UA EN RU
Ахтем Сеітаблаєв зворушив словами про Аду Роговцеву, яка замінила йому матір: "Ангел-охоронець" Ахтем Сеітаблаєв і Ада Роговцева (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Український актор і режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв поділився зворушливою історією про актрису Аду Роговцеву, з якою його поєднують особливі стосунки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook знаменитості.

Днями на великі екрани вийшла сімейна комедійна стрічка "Ну мам", одну з головних ролей в якій зіграв Сеітаблаєв.

У своєму дописі він зізнався, що історія у фільмі для нього дуже особиста. Зокрема, він з особливою теплотою висловився про Аду Роговцеву, яка зіграла матір його героя.

"У цьому фільмі мою маму зіграла Ада Роговцева - актриса, яку я безмежно поважаю. І я можу сказати чесно: в цій історії проживав я самого себе. Тому що цей фільм про спорідненість, і не важливо, скільки тобі років, ми завжди залишаємося дітьми своїх мам", - написав режисер.

Ахтем Сеітаблаєв зворушив словами про Аду Роговцеву, яка замінила йому матір: &quot;Ангел-охоронець&quot;Ахтем Сеітаблаєв і Ада Роговцева (фото: instagram.com/akhtemseit)

Актор також зазначив, що саме Роговцева стала для нього важливою людиною на початку професійного шляху в Києві.

"Для мене Ада Миколаївна стала своєрідним ангелом-охоронцем в той момент, коли в Києві тільки починалася моя професійна дорога. Вона повірила в мене, коли це було важливо", - додав він.

За словами Сеітаблаєва, їхня співпраця триває багато років, і в житті між ними сформувався особливий зв’язок.

"З тих пір ми багато років граємо разом на одній сцені, і в житті вона називає мене своїм названим сином. Це велика честь і велика вдячність в моєму серці!", - підсумував Ахтем.

Окрім цього, режисер згадав і свою рідну маму, якої вже немає в живих.

Ахтем Сеітаблаєв зворушив словами про Аду Роговцеву, яка замінила йому матір: &quot;Ангел-охоронець&quot;Ахтем Сеітаблаєв з мамою (фото: instagram.com/akhtemseit)

Він опублікував дитячі фото та поділився, як саме вона вплинула на його шлях у творчості й допомогла йому реалізувати себе.

"Мама була творчою людиною. Вона мріяла про акторську кар'єру, закінчила в Ташкенті театрально-художній інститут. Але життя не завжди питає, що ти хочеш. Сім'я, обставини, переїзд до Криму - все це зламало її власну кар'єру. Однак саме вона допомогла мені стати тим, ким я є сьогодні. Її підтримка, віра і поради допомогли мені здійснити цю мрію - і за це вона ніколи не вимагала подяки", - поділився Ахтем Сеітаблаєв.

Ахтем Сеітаблаєв зворушив словами про Аду Роговцеву, яка замінила йому матір: &quot;Ангел-охоронець&quot;Ахтем Сеітаблаєв з мамою (фото: instagram.com/akhtemseit)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Ада Роговцева Ахтем Сеітаблаєв Зірки шоу-бізнесу
Новини
Вільнюс може стати хабом для експорту зброї в Україну
Вільнюс може стати хабом для експорту зброї в Україну
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла