Ахтем Сеитаблаев тронул словами об Аде Роговцевой, которая заменила ему мать: "Ангел-хранитель"

Украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев поделился трогательной историей об актрисе Аде Роговцевой, с которой его объединяют особые отношения.

На днях на большие экраны вышла семейная комедийная лента "Ну мам", одну из главных ролей в которой сыграл Сеитаблаев.

В своей заметке он признался, что история в фильме для него очень личная. В частности, он с особой теплотой высказался об Аде Роговцевой, которая сыграла мать его героя.

"В этом фильме мою маму сыграла Ада Роговцева - актриса, которую я бесконечно уважаю. И я могу сказать честно: в этой истории проживал я самого себя. Потому что этот фильм о родстве, и не важно, сколько тебе лет, мы всегда остаемся детьми своих мам", - написал режиссер.

Ахтем Сеитаблаев и Ада Роговцева (фото: instagram.com/akhtemseit)

Актер также отметил, что именно Роговцева стала для него важным человеком в начале профессионального пути в Киеве.

"Для меня Ада Николаевна стала своеобразным ангелом-хранителем в тот момент, когда в Киеве только начиналась моя профессиональная дорога. Она поверила в меня, когда это было важно", - добавил он.

По словам Сеитаблаева, их сотрудничество длится много лет, и в жизни между ними сформировалась особая связь.

"С тех пор мы много лет играем вместе на одной сцене, и в жизни она называет меня своим приемным сыном. Это большая честь и большая благодарность в моем сердце!", - подытожил Ахтем.

Кроме этого, режиссер вспомнил и свою родную маму, которой уже нет в живых.

Ахтем Сеитаблаев с мамой (фото: instagram.com/akhtemseit)

Он опубликовал детские фото и поделился, как именно она повлияла на его путь в творчестве и помогла ему реализовать себя.

"Мама была творческим человеком. Она мечтала об актерской карьере, закончила в Ташкенте театрально-художественный институт. Но жизнь не всегда спрашивает, что ты хочешь. Семья, обстоятельства, переезд в Крым - все это сломало ее собственную карьеру. Однако именно она помогла мне стать тем, кем я являюсь сегодня. Ее поддержка, вера и советы помогли мне осуществить эту мечту - и за это она никогда не требовала благодарности", - поделился Ахтем Сеитаблаев.

Ахтем Сеитаблаев с мамой (фото: instagram.com/akhtemseit)