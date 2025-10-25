UA

950 голів! Роналду знову перевершив Мессі і Пеле і приніс перемогу "Аль-Насру"

Кріштіану Роналду (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

У суботу, 25 жовтня, "Аль-Наср" обіграв "Аль-Хазем" з рахунком 2:0 та продовжив переможну серію в чемпіонаті Саудівської Аравії. Один із голів забив Кріштіану Роналду - цей м’яч став 950-м у його професійній кар’єрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Шоста поспіль перемога для команди Жорже Жезуша

Зустріч, яка проходила в місті Бурайда, завершилася на користь гостей із рахунком 2:0. Ця звитяга стала шостою поспіль для підопічних Жорже Жезуша у чемпіонаті, що триває з серпня 2025 року.

Успіх "Аль-Насру" забезпечили зіркові легіонери з Португалії. Рахунок у матчі на 25-й хвилині відкрив Жоау Фелікс, чий гол надав упевненості у подальших діях команди. Фінальну крапку в поєдинку поставив Кріштіану Роналду, забивши на 88-й хвилині.

Цей забитий м'яч став особливим для 39-річного форварда, оскільки він став для нього 950-м голом у професійній кар'єрі.

"Аль-Наср" очолює турнірну таблицю Про-ліги, набравши максимальні 18 очок після шести матчів.

Розподіл голів Кріштіану Роналду за клуби та збірну:

  • "Реал Мадрид" - 450 голів
  • "Манчестер Юнайтед" - 145 голів
  • Збірна Португалії - 143 голи
  • "Ювентус" - 101 гол
  • "Аль-Наср" - 106 голів
  • "Спортінг" - 5 голів

За кількістю забитих м'ячів Роналду випереджає найближчих переслідувачів. Другу позицію у списку найкращих бомбардирів займає Ліонель Мессі (878 голів), а третю - легендарний бразилець Пеле (762 голи).

Результати матчів шостого туру Чемпіонату Саудівської Аравії, 25 жовтня:

  • "Аль-Хазем" - "Аль-Наср" - 0:2 (Голи: Фелікс, 25, Роналду, 88)
  • "Аль-Шабаб" - "Дамак" - 1:1 (Голи: Карраско, 45+6 (пен.) - Худт, 45+9 (автогол); Вилучення: Бедран, 45)
  • "Аль-Кадісія" - "Аль-Ахдуд" - 0:0 (Вилучення: Абу Абд, 70)

Також читайте про розрахунки експертів, коли Роналду заб'є 1000-й гол.

Раніше ми розповідали, як 38-річний Ліонель Мессі отримав "золоту бутсу" в MLS.

Саудівська АравіяФутболКриштиану Роналду