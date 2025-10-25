950 голів! Роналду знову перевершив Мессі і Пеле і приніс перемогу "Аль-Насру"

У суботу, 25 жовтня, "Аль-Наср" обіграв "Аль-Хазем" з рахунком 2:0 та продовжив переможну серію в чемпіонаті Саудівської Аравії. Один із голів забив Кріштіану Роналду - цей м’яч став 950-м у його професійній кар’єрі.
Зустріч, яка проходила в місті Бурайда, завершилася на користь гостей із рахунком 2:0. Ця звитяга стала шостою поспіль для підопічних Жорже Жезуша у чемпіонаті, що триває з серпня 2025 року.
Успіх "Аль-Насру" забезпечили зіркові легіонери з Португалії. Рахунок у матчі на 25-й хвилині відкрив Жоау Фелікс, чий гол надав упевненості у подальших діях команди. Фінальну крапку в поєдинку поставив Кріштіану Роналду, забивши на 88-й хвилині.
Цей забитий м'яч став особливим для 39-річного форварда, оскільки він став для нього 950-м голом у професійній кар'єрі.
"Аль-Наср" очолює турнірну таблицю Про-ліги, набравши максимальні 18 очок після шести матчів.
За кількістю забитих м'ячів Роналду випереджає найближчих переслідувачів. Другу позицію у списку найкращих бомбардирів займає Ліонель Мессі (878 голів), а третю - легендарний бразилець Пеле (762 голи).
