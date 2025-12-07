ua en ru
88 метрів на одному подиху: українка Садурська вкотре переписала історію фридайвінгу (відео)

Неділя 07 грудня 2025 20:43
UA EN RU
88 метрів на одному подиху: українка Садурська вкотре переписала історію фридайвінгу (відео) Фото: Катерина Садурська встановила дев'ятий рекорд у кар'єрі (instagram.com/sadurskaterina)
Автор: Андрій Костенко

Українська фридайверка Катерина Садурська вдруге за місяць оновила світовий рекорд у зануренні з постійною вагою без ласт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram рекордсменки.

Тріумф у Домініці

Нове досягнення українка встановила на змаганнях Deep Dominica, пірнувши на 88 метрів.

Це на два метри глибше за її власний рекорд, встановлений у листопаді.

"Я мріяла про це": реакція спортсменки

Після рекордного занурення Садурська поділилася враженнями у своєму Instagram.

"Я мріяла про це занурення ще з минулого року, і я така рада, що це сталося. 88 метрів без ласт, один подих, 3 хвилини 30 секунд – мій 9-й світовий рекорд у цій дисципліні. Важко повірити, але це на 14 метрів глибше, ніж мій перший рекорд 2023 року", - написала вона.

14 метрів – за два роки

Катерина поступово підкорювала дедалі більші глибини, починаючи з 2023 року.

Усі рекорди Садурської у пірнанні з постійною вагою без ласт:

  • Липень 2023, Турнір на Багамах – 74 м
  • Липень 2023, Турнір на Багамах – 76 м
  • Липень 2023, Турнір на Багамах – 77 м
  • Серпень 2023, ЧС у Гондурасі – 78 м
  • Жовтень 2024, ЧС у Греції – 80 м
  • Листопад 2024, Турнір у Домініці – 82 м
  • Грудень 2024, Турнір у Домініці – 84 м
  • Листопад 2025, Турнір у Домініці – 86 м
  • Грудень, 2025, Турнір у Домініці – 88 м

Таким чином, за два роки українка збільшила власну рекордну глибину на 14 метрів.

"Золота" осінь-2025

Осінь 2025 року стала однією з найбільш успішних для Катерини.

У вересні вона перемогла на двох світових першостях – під егідою Всесвітньої конфедерації підводної діяльності (CMAS) та Міжнародної асоціації розвитку фридайвінгу (AIDA). Загалом у її кар'єрі дев'ять титулів чемпіонки світу – у різних дисциплінах за різними версіями.

А у листопаді та грудні оновила власні світові досягнення.

Хто така Катерина Садурська

33-річна уродженка Миколаєва. Ніні представляє Харків. Займалася артистичним плаванням, у якому виступала на Олімпійських іграх-2016, двічі була чемпіонкою Європи та неодноразово – призеркою світових та континентальних першостей.

У фридайвінгу дев'ять разів вигравала ЧС за різними версіями.

У 2022 році встановила рекорд України у вільному зануренні – 92 метри.

Є світовою рекордсменкою у зануренні з постійною вагою без ласт (88 м).

Раніше ми повідомили, що Усик став найкращим боксером 2025 року за версією WBC.

Також читайте, як Оліслагерс випередила Магучіх і стала найкращою легкоатлеткою 2025 року.

