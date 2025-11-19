85-річний Чак Норріс вразив неймовірною фізичною формою: його нове фото наробило шуму

У своїх соцмережах Норріс опублікував свіже фото зі спортзалу.

На знімку актор позує у темній безрукавці, що підкреслює його рельєфні руки.

Сиве волосся й акуратна борода додають образу харизми, а впевнена посмішка - впізнаваної теплоти.

До фото Чак додав мотиваційне повідомлення, у якому поділився власним підходом до підтримання форми та життєвої дисципліни.

"Ось фотографія, яку я зробив кілька місяців тому. Прогрес вимірюється не досконалістю, а мужністю продовжувати рухатися вперед. Я все ще ставлю собі цілі, рухаюся вперед і вибираю дисципліну замість комфорту. Незалежно від вашого віку, продовжуйте прагнути до кращої версії себе", - закликав фанів актор.

Чак Норріс (фото: instagram.com/chucknorris)

Реакція фоловерів

Після публікації фото в мережі вибухнула хвиля компліментів на адресу актора.

Фоловери відзначали, що він у свої 85 виглядає надзвичайно підтягнутим, і називали його прикладом для наслідування.

Не обійшлося й без традиційних мемних жартів у стилі Чака Норріса.

Чак Норріс виглядає чудово для свого віку

Встановлюємо стандарти! Чудово!

Справжній американський герой

Все ще виглядаєш добре, Чак.

Вони назвали пішохідний перехід на честь Чака Норріса. Пізніше їм довелося змінити назву, бо ніхто не ходить по Чаку Норрісу.

Так радісно, що Чак Норріс тримає землю разом кожним своїм віджиманням.

