85-річний Чак Норріс вразив неймовірною фізичною формою: його нове фото наробило шуму

Кадр з фільму "Тіні минулого"
Автор: Іванна Пашкевич

85-річний Чак Норріс знову довів, що для нього вік - лише цифра. Зірка бойовиків і один із найвідоміших майстрів бойових мистецтв сучасності поділився новим фото зі спортзалу, на якому продемонстрував чудову фізичну форму та залізну дисципліну, якої дотримується вже десятиліттями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instgaram знаменитості.

У своїх соцмережах Норріс опублікував свіже фото зі спортзалу.

На знімку актор позує у темній безрукавці, що підкреслює його рельєфні руки.

Сиве волосся й акуратна борода додають образу харизми, а впевнена посмішка - впізнаваної теплоти.

До фото Чак додав мотиваційне повідомлення, у якому поділився власним підходом до підтримання форми та життєвої дисципліни.

"Ось фотографія, яку я зробив кілька місяців тому. Прогрес вимірюється не досконалістю, а мужністю продовжувати рухатися вперед. Я все ще ставлю собі цілі, рухаюся вперед і вибираю дисципліну замість комфорту. Незалежно від вашого віку, продовжуйте прагнути до кращої версії себе", - закликав фанів актор.

Чак Норріс (фото: instagram.com/chucknorris)

Реакція фоловерів

Після публікації фото в мережі вибухнула хвиля компліментів на адресу актора.

Фоловери відзначали, що він у свої 85 виглядає надзвичайно підтягнутим, і називали його прикладом для наслідування.

Не обійшлося й без традиційних мемних жартів у стилі Чака Норріса.

  • Чак Норріс виглядає чудово для свого віку
  • Встановлюємо стандарти! Чудово!
  • Справжній американський герой
  • Все ще виглядаєш добре, Чак.
  • Вони назвали пішохідний перехід на честь Чака Норріса. Пізніше їм довелося змінити назву, бо ніхто не ходить по Чаку Норрісу.
  • Так радісно, що Чак Норріс тримає землю разом кожним своїм віджиманням.

Чак Норріс (фото: instagram.com/chucknorris)

