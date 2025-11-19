85-летний Чак Норрис поразил невероятной физической формой: его новое фото наделало шума

85-летний Чак Норрис снова доказал, что для него возраст - всего лишь цифра. Звезда боевиков и один из самых известных мастеров боевых искусств современности поделился новым фото из спортзала, на котором продемонстрировал отличную физическую форму и железную дисциплину, которой придерживается уже десятилетиями.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instgaram знаменитости.
В своих соцсетях Норрис опубликовал свежее фото из спортзала.
На снимке актер позирует в темной безрукавке, подчеркивающей его рельефные руки.
Седые волосы и аккуратная борода добавляют образу харизмы, а уверенная улыбка - узнаваемой теплоты.
К фото Чак добавил мотивационное сообщение, в котором поделился собственным подходом к поддержанию формы и жизненной дисциплины.
"Вот фотография, которую я сделал несколько месяцев назад. Прогресс измеряется не совершенством, а мужеством продолжать двигаться вперед. Я все еще ставлю себе цели, двигаюсь вперед и выбираю дисциплину вместо комфорта. Независимо от вашего возраста, продолжайте стремиться к лучшей версии себя", - призвал фанов актер.
После публикации фото в сети разразилась волна комплиментов в адрес актера.
Фолловеры отмечали, что он в свои 85 выглядит чрезвычайно подтянутым, и называли его примером для подражания.
Не обошлось и без традиционных мемных шуток в стиле Чака Норриса.
