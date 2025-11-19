85-річний Чак Норріс вразив неймовірною фізичною формою: його нове фото наробило шуму
85-річний Чак Норріс знову довів, що для нього вік - лише цифра. Зірка бойовиків і один із найвідоміших майстрів бойових мистецтв сучасності поділився новим фото зі спортзалу, на якому продемонстрував чудову фізичну форму та залізну дисципліну, якої дотримується вже десятиліттями.
У своїх соцмережах Норріс опублікував свіже фото зі спортзалу.
На знімку актор позує у темній безрукавці, що підкреслює його рельєфні руки.
Сиве волосся й акуратна борода додають образу харизми, а впевнена посмішка - впізнаваної теплоти.
До фото Чак додав мотиваційне повідомлення, у якому поділився власним підходом до підтримання форми та життєвої дисципліни.
"Ось фотографія, яку я зробив кілька місяців тому. Прогрес вимірюється не досконалістю, а мужністю продовжувати рухатися вперед. Я все ще ставлю собі цілі, рухаюся вперед і вибираю дисципліну замість комфорту. Незалежно від вашого віку, продовжуйте прагнути до кращої версії себе", - закликав фанів актор.
Чак Норріс (фото: instagram.com/chucknorris)
Реакція фоловерів
Після публікації фото в мережі вибухнула хвиля компліментів на адресу актора.
Фоловери відзначали, що він у свої 85 виглядає надзвичайно підтягнутим, і називали його прикладом для наслідування.
Не обійшлося й без традиційних мемних жартів у стилі Чака Норріса.
- Чак Норріс виглядає чудово для свого віку
- Встановлюємо стандарти! Чудово!
- Справжній американський герой
- Все ще виглядаєш добре, Чак.
- Вони назвали пішохідний перехід на честь Чака Норріса. Пізніше їм довелося змінити назву, бо ніхто не ходить по Чаку Норрісу.
- Так радісно, що Чак Норріс тримає землю разом кожним своїм віджиманням.
Чак Норріс (фото: instagram.com/chucknorris)
