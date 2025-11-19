ua en ru
85-летний Чак Норрис поразил невероятной физической формой: его новое фото наделало шума

Среда 19 ноября 2025 11:05
85-летний Чак Норрис поразил невероятной физической формой: его новое фото наделало шума Кадр из фильма "Тени прошлого"
Автор: Иванна Пашкевич

85-летний Чак Норрис снова доказал, что для него возраст - всего лишь цифра. Звезда боевиков и один из самых известных мастеров боевых искусств современности поделился новым фото из спортзала, на котором продемонстрировал отличную физическую форму и железную дисциплину, которой придерживается уже десятилетиями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instgaram знаменитости.

В своих соцсетях Норрис опубликовал свежее фото из спортзала.

На снимке актер позирует в темной безрукавке, подчеркивающей его рельефные руки.

Седые волосы и аккуратная борода добавляют образу харизмы, а уверенная улыбка - узнаваемой теплоты.

К фото Чак добавил мотивационное сообщение, в котором поделился собственным подходом к поддержанию формы и жизненной дисциплины.

"Вот фотография, которую я сделал несколько месяцев назад. Прогресс измеряется не совершенством, а мужеством продолжать двигаться вперед. Я все еще ставлю себе цели, двигаюсь вперед и выбираю дисциплину вместо комфорта. Независимо от вашего возраста, продолжайте стремиться к лучшей версии себя", - призвал фанов актер.

85-летний Чак Норрис поразил невероятной физической формой: его новое фото наделало шумаЧак Норрис (фото: instagram.com/chucknorris)

Реакция фолловеров

После публикации фото в сети разразилась волна комплиментов в адрес актера.

Фолловеры отмечали, что он в свои 85 выглядит чрезвычайно подтянутым, и называли его примером для подражания.

Не обошлось и без традиционных мемных шуток в стиле Чака Норриса.

  • Чак Норрис выглядит прекрасно для своего возраста
  • Устанавливаем стандарты! Отлично!
  • Настоящий американский герой
  • Все еще хорошо выглядишь, Чак.
  • Они назвали пешеходный переход в честь Чака Норриса. Позже им пришлось изменить название, потому что никто не ходит по Чаку Норрису.
  • Так радостно, что Чак Норрис держит землю вместе каждым своим отжиманием.

85-летний Чак Норрис поразил невероятной физической формой: его новое фото наделало шумаЧак Норрис (фото: instagram.com/chucknorris)

