67-річна екс-дружина Іво Бобула уп’яте вийшла заміж: що відомо про її чоловіка

Народна артистка України Лілія Сандулеса несподівано оголосила про зміни у своєму особистому житті - артистка уп’яте вийшла заміж.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю екс-дружини Іво Бобула для Rostyslove Production.
67-річна співачка зізналася, що таємно зареєструвала стосунки з коханим і лише зараз вирішила розповісти про це публічно.
За словами виконавиці, їхнє знайомство почалося не наживо, а в онлайн-просторі - через месенджери та YouTube.
"Три роки я заміжня. Познайомилися ми давно в телефоні, у месенджері, в YouTube. Він слухав мої пісні, ми розмовляли. Спершу дуже рідко, а потім зустрілися, й от так. Крім моєї сім’ї, рідні й друзів, нікому не говорила", - сказала Сандулеса.
Артистка розповіла, що її обранець трохи старший за неї. Поруч із ним вона почувається насамперед жінкою та вдячна долі за цю зустріч.
Ім’я чоловіка співачка поки що не розкриває, як і не публікує їхні спільні фото.
Також вона не повідомила, де саме відбулося весілля - в Україні чи за її межами.
Водночас виконавиця підкреслила, що церемонія все ж була і залишила по собі особливі спогади.
"Я люблю чоловіків. Якщо щось я хочу й тільки думаю про це, а він вже говорить - ну це просто… На схилі літ, коли ми знайшлися, я дуже вдячна Богу. Він трошечки старше за мене. Ніколи не думала, що після стількох років Боженька дасть мені таку людину, яка буде близька моїй душі. Зараз я почуваюсь просто жінкою - ось і все!" - сказала виконавиця.
Артистка шість разів виходила заміж, хоча лише чотири шлюби були офіційно зареєстровані.
Уперше співачка стала дружиною у 16 років, а вже за рік народила сина Івана. Нині він має власну родину та виховує сина, названого на його честь.
Серед відомих романів Сандулеси - стосунки зі співаком Олександром Сєровим.
Також вона була третьою дружиною Іво Бобула. Їхній шлюб тривав майже десять років і завершився розлученням у 2002 році.
