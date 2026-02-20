67-летняя экс-жена Иво Бобула в пятый раз вышла замуж: что известно о ее муже

Лилия Сандулеса в пятый раз вышла замуж

67-летняя певица призналась, что тайно зарегистрировала отношения с любимым и только сейчас решила рассказать об этом публично.

По словам исполнительницы, их знакомство началось не вживую, а в онлайн-пространстве - через мессенджеры и YouTube.

"Три года я замужем. Познакомились мы давно в телефоне, в мессенджере, в YouTube. Он слушал мои песни, мы разговаривали. Сначала очень редко, а потом встретились, и вот так. Кроме моей семьи, родных и друзей, никому не говорила", - сказала Сандулеса.

Артистка рассказала, что ее избранник немного старше ее. Рядом с ним она чувствует себя прежде всего женщиной и благодарна судьбе за эту встречу.

Лилия Сандулеса (фото: facebook.com/lilia.sandulesa)

Имя мужа певица пока не раскрывает, как и не публикует их совместные фото.

Также она не сообщила, где именно состоялась свадьба - в Украине или за ее пределами.

В то же время исполнительница подчеркнула, что церемония все же была и оставила после себя особые воспоминания.

"Я люблю мужчин. Если что-то я хочу и только думаю об этом, а он уже говорит - ну это просто... На склоне лет, когда мы нашлись, я очень благодарна Богу. Он немножечко старше меня. Никогда не думала, что после стольких лет Боженька даст мне такого человека, который будет близок моей душе. Сейчас я чувствую себя просто женщиной - вот и все!" - сказала исполнительница.

Личная жизнь Лилии Сандулесы

Артистка шесть раз выходила замуж, хотя только четыре брака были официально зарегистрированы.

Впервые певица стала женой в 16 лет, а уже через год родила сына Ивана. Сейчас он имеет собственную семью и воспитывает сына, названного в его честь.

Среди известных романов Сандулесы - отношения с певцом Александром Серовым.

Также она была третьей женой Иво Бобула. Их брак длился почти десять лет и завершился разводом в 2002 году.