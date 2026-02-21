6 золотих із 6 можливих: Клебо встановив недосяжний рекордна Олімпіаді-2026

Фінальна битва на 50 кілометрів

У суботу, 21 лютого, програму чоловічих лижних перегонів на Олімпіаді завершив марафонський масстарт.

На дистанцію 50 км вийшли 65 атлетів, проте основна увага була прикута до Йоганнеса Клебо. 29-річний норвежець вийшов на старт у статусі п'ятиразового чемпіона поточних Ігор, маючи на меті стовідсотковий результат.

Протягом першої половини дистанції Клебо дотримувався обережної тактики, стабільно перебуваючи у трійці лідерів.

На позначці 17.8 км він програвав лідеру менше двох секунд, а екватор забігу перетнув на другій позиції.

Драматична розв'язка та фотофініш

Основним суперником Клебо став інший представник Норвегії - Мартін Льовстрьом.

Останній лідирував більшу частину марафону, і навіть за півтора кілометра до фінішу доля золота залишалася невизначеною, розрив між претендентами становив лише 0.1 секунди.

Долю історичного рекорду вирішив фінішний спурт.

На останніх метрах дистанції Клебо випередив партнера по команді, виборовши свою шосту золоту нагороду на турнірі в Італії.

Нова сторінка в історії зимових Ігор

Результат Клебо став безпрецедентним - раніше жодному представнику зимових видів спорту не вдавалося здобути шість золотих медалей у межах однієї Олімпіади.

Цей рекорд наразі є максимально можливим і не може бути перевершений.

Загалом у колекції титулованого лижника тепер 11 золотих олімпійських нагород та 13 медалей загалом.

Щоб стати абсолютним рекордсменом за загальною кількістю призових місць в історії зимових Олімпійських ігор, 29-річному норвежцю необхідно зійти на подіум ще тричі.