6 золотых из 6 возможных: Клебо установил недосягаемый рекорд на Олимпиаде-2026

Финальная битва на 50 километров

В субботу, 21 февраля, программу мужских лыжных гонок на Олимпиаде завершил марафонский масстарт.

На дистанцию 50 км вышли 65 атлетов, однако основное внимание было приковано к Йоханнесу Клебо. 29-летний норвежец вышел на старт в статусе пятикратного чемпиона текущих Игр, имея целью стопроцентный результат.

В течение первой половины дистанции Клебо придерживался осторожной тактики, стабильно находясь в тройке лидеров.

На отметке 17.8 км он проигрывал лидеру менее двух секунд, а экватор забега пересек на второй позиции.

Драматическая развязка и фотофиниш

Основным соперником Клебо стал другой представитель Норвегии - Мартин Левстрём.

Последний лидировал большую часть марафона, и даже за полтора километра до финиша судьба золота оставалась неопределенной, разрыв между претендентами составлял всего 0.1 секунды.

Судьбу исторического рекорда решил финишный спурт.

На последних метрах дистанции Клебо опередил партнера по команде, завоевав свою шестую золотую награду на турнире в Италии.

Новая страница в истории зимних Игр

Результат Клебо стал беспрецедентным - ранее ни одному представителю зимних видов спорта не удавалось получить шесть золотых медалей в рамках одной Олимпиады.

Этот рекорд пока является максимально возможным и не может быть превзойден.

Всего в коллекции титулованного лыжника теперь 11 золотых олимпийских наград и 13 медалей в целом.

Чтобы стать абсолютным рекордсменом по общему количеству призовых мест в истории зимних Олимпийских игр, 29-летнему норвежцу необходимо взойти на подиум еще трижды.