Ястремська з реваншем вийшла до півфіналу турніру WTA: деталі тріумфу в Італії

Третя ракетка України Даяна Ястремська (WTA 52) пробилася до четвірки найкращих на турнірі серії WTA 125 в італійській Пармі. У чвертьфінальному поєдинку вона переграла п'яту сіяну змагань Солану Сьєрру (WTA 72) з Аргентини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

WTA 125. Парма (Італія). 1/4 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) – Солана Сьєрра (Аргентина) – 6:3, 7:5

Помста за Мадрид

Суперниці зустрілися на корті вдруге за останній місяць. Наприкінці квітня аргентинка вибила українку з турніру серії WTA 1000 в Іспанії, проте в Італії Ястремська зуміла взяти реванш.

У стартовому сеті Даяна стартувала агресивно, швидко оформивши брейк (2:0). Попри спроби Сьєрри нав'язати боротьбу та відігратися на подачі українки, Ястремська впевнено закрила партію за 33 хвилини – 6:3.

Початок другої партії видався надзвичайно вдалим для українки – вона виграла п'ять геймів поспіль (5:0) та протягом двох двох наступпних розіграшів мала шість (!) матчболів. Проте далі гра розладналася: аргентинка зуміла здійснити неймовірний камбек і зрівняти рахунок – 5:5. У вирішальний момент Ястремська проявила характер, виграла два гейми поспіль та реалізувала матчбол з четвертої спроби.

Історичний контекст

Для Ястремської це перший півфінал з липня 2025 року, коли вона востаннє доходила до цієї стадії на турнірі в німецькому Гамбурзі. Загалом це четвертий півфінал категорії WTA 125 у кар'єрі Даяни. Наразі в її активі є один титул цього рівня, завойований у Польщі в 2023 році.

Хто наступна суперниця

У півфіналі італійського турніру третя сіяна Ястремська зустрінеться з переможницею пари Сузан Бандеккі (Швейцарія, WTA 229) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія, WTA 51). Перемога в наступному матчі дозволить українці поборотися за свій перший трофей у поточному сезоні.