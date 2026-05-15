Світоліна - у фіналі "тисячника" в Римі! Українка зламала грізну Свьонтек у драмі з трьох сетів

01:33 15.05.2026 Пт
4 хв
Еліна втретє в кар'єрі побореться за титул супертурніру в Італії
aimg Андрій Костенко
Еліна Світоліна (фото: Getty Images)
Лідерка вітчизняного тенісу та 10-та ракетка світу Еліна Світоліна втретє в кар'єри билася за вихід у фінал турніру серії WTA 1000 в італійському римі. Її суперницею була грізна й надзвичайно складна для українки – третя в світовому рейтингу Іга Свьонтек з Польщі.

Про те, як пройшла півфінальна битва та який результат принесла – розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації.

WTA 1000. Рим. Півфінал

Еліна Світоліна (Україна) – Іга Свьонтек (Польща) – 6:4, 2:6, 6:2

Перед матчем: розклади та очікування

Світоліна підходила до цього півфіналу в статусі дворазової чемпіонки турніру в Римі, вкотре підтвердивши, що тутешні корти є для неї "домашніми". Поточний сезон складався для Світоліної надзвичайно стабільно – вихід у півфінал італійського "тисячника" став для неї вже шостим у 2026 році. Цей успіх також дозволив Еліні гарантувати собі підйом на дві сходинки в оновленому рейтингу WTA.

Для польської тенісистки, яку вважають головним "титаном" сучасного ґрунту, початок 2026 року видався нетипово складним. До Риму Свьонтек не мала у своєму активі жодного фіналу чи титулу в сезоні, а цей півфінал став для неї першим за рік. Попри це, статистика Іги на ґрунті залишалася грізною, зважаючи на її чотири тріумфи на Ролан Гаррос.

До цього матчу Свьонтек вела в особистих зустрічах із рахунком 4:2, маючи також перевагу на ґрунтовому покритті (2:0). Втім, останнє слово перед Римом було за Світоліною: у поточному сезоні українка вибила польку у чвертьфіналі Індіан-Веллс (6:2, 4:6, 6:4).

Одначе, букмекери та експерти вважали фавориткою протистояння саме польку – через її вищий рейтинг та профільність покриття.

Як пройшла гра

Перший сет видався доволі напруженим для обох тенісисток. Світоліна першою зробила брейк, що дозволило їй відірватися в рахунку (3:1). Проте Свьонтек одразу відповіла власним успіхом на чужих м'ячах та відновила рівновагу (3:3). У кінці партії суперниці знову подарували одна одній свої подачі. Та й вирішальний бал Еліна взяла завдяки брейку – 6:4.

Статистики WTA оперативно додали оптимізму інформацією, що цього року Світоліна виграла всі 22 матчі, в яких брала перший сет.

Втім, оптимізм швидко згас вже на початку другої партії. Свьонтек потужно стартувала з двох брейків поспіль та досягла загрозливої переваги – 3:0. Еліна подарувала надію, відігравши один брейк (1:3), однак одразу віддала свою подачу (1:4). Другий бал Світоліна виборола в сьомому геймі, відігравши сетбол суперниці на власній подачі (2:5). Проте вже в наступному розіграші поступилася "під нуль". Отже партія за Свьонтек – 6:2. Рахунок за сетами зрівнявся – 1:1.

Початок вирішального сету став дзеркальною протилежністю попереднього. Тепер уже Світоліна видала серію з трьох виграних геймів поспіль. Причому в двох перших робила міні-камбеки, витягуючи переможні бали з 0:30. А в третьому – ліквідувала загрозу з боку Свьонтек зробити брейкпойнт. Потім суперниці важко, але брали очки кожна на своїх подачах. Втім, вирішальний бал Еліна здобула, зробивши другий брейк у партії - 6:2. Світоліна - у фіналі!

Що далі

Еліна проведе шостий фінал на турнірах WTA 1000 і третій з них на ґрунті. Попередні два були у 2017 та 2018 роках у Римі, коли вона ставала тут чемпіонкою. Українка спробує виграти п'ятий трофей на змаганнях такого рівня.

Це буде 25-й фінал для Світоліної у Турі та восьмий на грунтовому покритті. Вона здобула 19 одиночних трофеїв і виграла у всіх семи грунтових фіналах. Нагадаємо, що цього року Еліна стала чемпіонкою на турнірі WTA 250 в Окленді та дісталася фіналу на турнірі WTA 1000 у Дубаї.

Суперницею українки буде четверта ракетка світу – американка Коко Гофф. Раніше тенісистки зустрічалися п'ять разів, але жодного на ґрунті. В особистих протистояннях Світоліна веде з рахунком 3:2. Цього року вона виграла у Гофф два матчі: у чвертьфіналі Australian Open та у півфіналі в Дубаї.

Фінал турніру в Римі відбудеться у суботу, 16 травня, та почнеться не раніше 18:00 за Києвом.

Раніше ми повідомили, що Ястремська з реваншем вийшла до півфіналу турніру WTA в Італії.

