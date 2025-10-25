37-річна Тетяна Песик про те, чому не вийшла заміж: "Була зациклена на цьому"

Чому зірка "Країни У" не вийшла заміж

Так, фани спитали у Тетяни, чи не думала вона про створення родини. Шанувальників гумористки цікавить, чому зірка не завела родину.

Виявилося, такі думки були й у самої Песик. Але вона не знаходила того чоловіка, з яким би хотілося думати про спільне майбутнє.

"Раніше думала, була прям зациклена на цьому, але чим більше ти

хочеш - тим більше це не стається. Мені не получалось будувати відносини з чоловіками, не через те що з ними щось не так, а зі мною. Все, що я транслювала, їх лякало, і я притягувала таких, з якими я мала навчитись обирати себе, і не бути мамкою чи рятівницею", - зізналася Тетяна.

Чому Песик не вийшла заміж (скріншот)

Нині ж артистка чесно каже, що не планує шукати стосунки просто щоб вони були. Песик розуміє, кого хоче бачити поруч з собою. І тому Тетяна "відпустила ситацію".

"Це все було для того, щоб я виросла. І я не хочу відносин заради відносин. Я хочу, щоб ми разом дивились в одному напрямку, і у нас були однакові цінності. Я тепер знаю: на все свій час, комусь судилось вийти заміж у 20, комусь в 30, а комусь в 50", - пояснила Песик.

"Треба відноситись з розумінням до такого, кожній людині в цьому світі хочеться знайти свою людину", - резюмувала вона.