29-річний син Богдана Бенюка мобілізувався до ЗСУ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колеги актора Сергія Калантая Аліні Доротюк.

Так, Сергій поділився, що дізнався про мобілізацію Богдана-Гордія особисто від Бенюка.

За словами Калантая, син актора вже служить, однак інших подробиць він не озвучив.

Відомо, що до мобілізації Богдан-Гордій займався творчою діяльністю.

Він працював у сфері дубляжу, а також планував розвиватися у продюсуванні.

Крім того, син актора навчався в аспірантурі та захистив кваліфікаційну роботу.

Раніше під час навчання Богдана-Гордія у виші в період війни Богдан Бенюк стикався з критикою в соцмережах.

Втім, Калантай наголосив, що нині щиро захоплюється родиною колеги та його вихованням.

"Я сиджу у гримерці з Богданом Михайловичем Бенюком і нещодавно довідався, що його молодший син пішов служити. Він, який захистив докторську дисертацію. Його два зяті й син служать. Це вчинок!", - каже артист.

"Ми можемо говорити не лише про актора Бенюка, але й громадянина. Хочу зняти капелюха й сказати, що він виховав правильних людей. Ось цим треба зайнятися державі насамперед", - додав він.