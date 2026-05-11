Шоу бізнес

29-річний син Богдана Бенюка мобілізувався до ЗСУ

11.05.2026
Про мобілізацію молодшого сина актора розповів його колега Сергій Калантай
aimg Іванна Пашкевич
Богдан Бенюк із сином (фото: instagram.com/beniukofficial)
Молодший син українського актора Богдана Бенюка, 29-річний Богдан-Гордій, долучився до лав ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колеги актора Сергія Калантая Аліні Доротюк.

Так, Сергій поділився, що дізнався про мобілізацію Богдана-Гордія особисто від Бенюка.

За словами Калантая, син актора вже служить, однак інших подробиць він не озвучив.

Відомо, що до мобілізації Богдан-Гордій займався творчою діяльністю.

Він працював у сфері дубляжу, а також планував розвиватися у продюсуванні.

Крім того, син актора навчався в аспірантурі та захистив кваліфікаційну роботу.

Богдан-Гордій Бенюк (фото: instagram.com/_bbhbo)

Раніше під час навчання Богдана-Гордія у виші в період війни Богдан Бенюк стикався з критикою в соцмережах.

Втім, Калантай наголосив, що нині щиро захоплюється родиною колеги та його вихованням.

"Я сиджу у гримерці з Богданом Михайловичем Бенюком і нещодавно довідався, що його молодший син пішов служити. Він, який захистив докторську дисертацію. Його два зяті й син служать. Це вчинок!", - каже артист.

"Ми можемо говорити не лише про актора Бенюка, але й громадянина. Хочу зняти капелюха й сказати, що він виховав правильних людей. Ось цим треба зайнятися державі насамперед", - додав він.

