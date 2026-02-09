20-річний син Даші Малахової опинився в реанімації через проблеми зі здоров’ям: була загроза коми

Українська акторка та телеведуча Даша Малахова розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям у свого старшого сина Матяша. За словами артистки, у юнака діагностували цукровий діабет, через що він певний час перебував у реанімації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook зірки.

Перші симптоми та госпіталізація

Як зазначила телеведуча, першим тривожним симптомом стала поступова втрата ваги.

При зрості 175 сантиметрів Матяш схуд до 50 кілограмів, після чого було ухвалене рішення здати розширений аналіз крові.

"Цукри коливалися між 12 та 32 ммоль, що абсолютно критично, з’явився ацетон. З такими аналізами одні казали, що зараз він впаде в кому, а інші - що все буде добре, якщо їхати одразу в лікарню. За декілька днів я намотала 1000 км на піку снігопадів і хуртовин. Маю чесно сказати, що був момент, коли нас на фермі засипало снігом, я не спала всю ніч і думала, як буду тягти його на картонці через поле, якщо він впаде в кому, а "швидка" не матиме шансів добратися до нас", - розповіла актриса.

Син Даші Малахової потрапив до реанімації (фото: facebook.com/dasha.malakhova)

Малахова не стала розкривати всі подробиці лікування, однак наголосила на важливості своєчасного реагування на зміни в організмі.

За її словами, в реанімації лікар звернувся до Матяша зі словами, які стали визначальними для подальшого сприйняття діагнозу.

"У реанімації один дуже досвідчений лікар сказав Матяшу: "Якщо ти сприймеш діабет як стиль життя, а не як хворобу, - на тебе чекає дуже довге, здорове і якісне життя". Тому я загалом і пишу все це для вас. Природа буде примушувати нас берегти себе", - зазначила ведуча.

Даша Малахова із сином (фото: facebook.com/dasha.malakhova)

Як змінилося життя родини

За словами Малахової, після встановлення діагнозу стиль життя всієї родини змінився.

Вони перейшли на режим харчування, рекомендований лікарями для Матяша.

Зокрема, "здорова тарілка" складається з половини овочів, третини білків та решти вуглеводів.

Син Даші Малахової (фото: facebook.com/dasha.malakhova)

Наразі, акторка запевняє, що стан її сина значно покращився, і він уже планує повернення до навчання.

Раніше Малахова ділилася, що Матяш має намір пов’язати своє життя з психологією.

Що відомо про особисте життя Даші Малахової

Першим чоловіком артистки був громадянин Великої Британії. Подружжя проживало у Лондоні та вело спільний бізнес, однак стосунки завершилися після рішення Малахової повернутися до України.

Після переїзду акторка познайомилася з угорським продюсером Чаба Бакош.

У цьому союзі народилися двоє синів - Матяш і Олівер. У 2014 році пара офіційно припинила шлюб.

Діти Даші Малахової (фото: facebook.com/dasha.malakhova)

У 2017 році Малахова знову вийшла заміж - її обранцем став Сергій Сулима.

Акторка розповідала, що її сини підтримують зв’язок із батьком, однак цей контакт вона характеризує як поверхневий.