У популярної української співачки виявили пухлину: що відомо
26-річна українська блогерка та співачка Даша Майорова повідомила про серйозні проблеми зі здоров’ям. Артистка зізналася, що в неї виявили пухлину в грудях.
Даша опублікувала емоційну сторіс з лікарняного ліжка.
За словами співачки, кілька тижнів вона жила з цією інформацією мовчки, однак вирішила бути відвертою з підписниками.
"Взагалі я хотіла залишити цю тему в тіні, але я ненавиджу щось приховувати. Вже декілька тижнів живу з інформацією, що в мене в грудях знайшли пухлину. Вона зʼявилась за три місяці і виросла вже до 2 см. За три-чотири, блять, місяці. Звісно, біопсію я зробила. Це був жах. Тепер чекаю результат, але в будь-якому разі буде операція", - написала Майорова.
Виконавиця наголосила, що сильний стрес і холод безпосередньо вплинули на її стан здоров’я, та закликала аудиторію не ігнорувати профілактичні обстеження.
"Якщо ви думаєте, що стрес і холод ніяк не впливають на здоровʼя - я вам доказ. Я не хочу вас лякати, але реально найкраще рішення, яке я ввела собі у звичку - раз на рік робити базовий чекап. І раз на пів року перевіряти вітаміни і т.д. Така історія", - зазначила Майорова.
Даша Майорова розповіла про проблеми зі здоров'ям (фото: instagram.com/dashatm19)
Водночас артистка заспокоїла шанувальників, зазначивши, що її моральний стан стабільний, а згодом вона готова детальніше розповісти про ситуацію.
"Якщо що, мій моральний стан вже окей. Можу на днях записати відео з подробицями. Можливо, для когось це буде підтримкою, а для когось - дзвіночком, що ви давно не приділяли час своєму здоровʼю", - додала дівчина.
Також знаменитість попросила підписників не повідомляти про це її мамі, оскільки вона приховує від неї цю інформацію.
Після хвилі занепокоєння в мережі Даша вийшла на зв’язок з новим уточненням. Вона повідомила, що біопсія показала доброякісний характер утворення.
"Я видалила ту історію, бо можливо я її написала сильно щемливо. Знайшли доброякісну пухлину, яка виросла за 4 місяці до 2 см. Зробили біопсію - щоб виключити онко. В мене НЕ рак. ПОСИЛ СТОРІЗ: перевіряйте здоровʼя. Зараз запишу відео з поясненням", - написала блогерка.
Даша Майорова розповіла про пухлину (скріншот)
Варто зазначити, що восени минулого року Майорова вже перенесла операцію на грудях.
Тоді вона зізнавалася, що зробила не збільшення, а зменшення бюсту, пояснивши це давньою мрією та різкими змінами ваги.
"Це було моєю мрією ще з 13 років. Плюс я пережила три різкі схуднення, і ми нарешті виправили гравітацію. Найближчим часом я буду не дуже активно на зв'язку - реабілітація непроста", - писала тоді Даша.
Даша Майорова робила операцію зі зменшення грудей (фото: instagram.com/dashatm19)
Що відомо про Дашу Майорову
Даша Майорова родом із Кременчука. До популярності в соцмережах вона працювала візажисткою.
Широку впізнаваність їй приніс TikTok, де вона публікувала огляди б’юті-продуктів, лайфхаки та особистий контент.
Даша Майорова (фото: instagram.com/dashatm19)
Згодом блогерка активно розвинула музичну кар’єру. Завдяки багатотисячній аудиторії в соцмережах її пісні швидко стали вірусними.
Серед найвідоміших треків MAYOROVA - "Думки", "Ім'я", "Незамінних", "Підпал" та інші композиції.
