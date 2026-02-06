ua en ru
У популярної української співачки виявили пухлину: що відомо

П'ятниця 06 лютого 2026 15:23
UA EN RU
У популярної української співачки виявили пухлину: що відомо Даша Майорова (фото: instagram.com/dashatm19)
Автор: Іванна Пашкевич

26-річна українська блогерка та співачка Даша Майорова повідомила про серйозні проблеми зі здоров’ям. Артистка зізналася, що в неї виявили пухлину в грудях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Даша опублікувала емоційну сторіс з лікарняного ліжка.

За словами співачки, кілька тижнів вона жила з цією інформацією мовчки, однак вирішила бути відвертою з підписниками.

"Взагалі я хотіла залишити цю тему в тіні, але я ненавиджу щось приховувати. Вже декілька тижнів живу з інформацією, що в мене в грудях знайшли пухлину. Вона зʼявилась за три місяці і виросла вже до 2 см. За три-чотири, блять, місяці. Звісно, біопсію я зробила. Це був жах. Тепер чекаю результат, але в будь-якому разі буде операція", - написала Майорова.

Виконавиця наголосила, що сильний стрес і холод безпосередньо вплинули на її стан здоров’я, та закликала аудиторію не ігнорувати профілактичні обстеження.

"Якщо ви думаєте, що стрес і холод ніяк не впливають на здоровʼя - я вам доказ. Я не хочу вас лякати, але реально найкраще рішення, яке я ввела собі у звичку - раз на рік робити базовий чекап. І раз на пів року перевіряти вітаміни і т.д. Така історія", - зазначила Майорова.

У популярної української співачки виявили пухлину: що відомоДаша Майорова розповіла про проблеми зі здоров'ям (фото: instagram.com/dashatm19)

Водночас артистка заспокоїла шанувальників, зазначивши, що її моральний стан стабільний, а згодом вона готова детальніше розповісти про ситуацію.

"Якщо що, мій моральний стан вже окей. Можу на днях записати відео з подробицями. Можливо, для когось це буде підтримкою, а для когось - дзвіночком, що ви давно не приділяли час своєму здоровʼю", - додала дівчина.

Також знаменитість попросила підписників не повідомляти про це її мамі, оскільки вона приховує від неї цю інформацію.

Після хвилі занепокоєння в мережі Даша вийшла на зв’язок з новим уточненням. Вона повідомила, що біопсія показала доброякісний характер утворення.

"Я видалила ту історію, бо можливо я її написала сильно щемливо. Знайшли доброякісну пухлину, яка виросла за 4 місяці до 2 см. Зробили біопсію - щоб виключити онко. В мене НЕ рак. ПОСИЛ СТОРІЗ: перевіряйте здоровʼя. Зараз запишу відео з поясненням", - написала блогерка.

У популярної української співачки виявили пухлину: що відомоДаша Майорова розповіла про пухлину (скріншот)

Варто зазначити, що восени минулого року Майорова вже перенесла операцію на грудях.

Тоді вона зізнавалася, що зробила не збільшення, а зменшення бюсту, пояснивши це давньою мрією та різкими змінами ваги.

"Це було моєю мрією ще з 13 років. Плюс я пережила три різкі схуднення, і ми нарешті виправили гравітацію. Найближчим часом я буду не дуже активно на зв'язку - реабілітація непроста", - писала тоді Даша.

У популярної української співачки виявили пухлину: що відомоДаша Майорова робила операцію зі зменшення грудей (фото: instagram.com/dashatm19)

Що відомо про Дашу Майорову

Даша Майорова родом із Кременчука. До популярності в соцмережах вона працювала візажисткою.

Широку впізнаваність їй приніс TikTok, де вона публікувала огляди б’юті-продуктів, лайфхаки та особистий контент.

У популярної української співачки виявили пухлину: що відомоДаша Майорова (фото: instagram.com/dashatm19)

Згодом блогерка активно розвинула музичну кар’єру. Завдяки багатотисячній аудиторії в соцмережах її пісні швидко стали вірусними.

Серед найвідоміших треків MAYOROVA - "Думки", "Ім'я", "Незамінних", "Підпал" та інші композиції.

Вас може зацікавити:

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

