18-річна українка розгромила росіянку і здійснила прорив на турнірі WTA

Дивовижний дебют в основі

Зустріч, що відбулася 1 грудня на хардових кортах у залі, тривала лише 1 годину і 21 хвилину.

Подрез продемонструвала бездоганну гру, не залишивши суперниці жодних шансів - фінальний рахунок 6:1, 6:1 на користь українки говорить сам за себе.

Статистика поєдинку підкреслює домінацію української тенісистки. Вероніка Подрез зробила 5 брейків і при цьому не припустилася жодної подвійної помилки та не віддала жодної своєї подачі.

Натомість її "нейтральна" опонентка, крім того, що не виконала жодного ейса, чотири рази помилилася на подачі та не змогла реалізувати жоден із 7 зароблених брейк-пойнтів.

Варто зазначити, що це було перше очне протистояння Вероніки Подрез та Аліни Чараєвої.

Успішний шлях до основної сітки

Перемозі в першому колі основної сітки передував також успішний виступ Подрез у кваліфікації. У вирішальному матчі відбору вона здолала місцеву тенісистку Амандін Монно (№431 WTA), яка виступала за wild card.

Українці знадобилося 1 година 20 хвилин, щоб обіграти француженку з рахунком 6:4, 6:2.

Цікаво, що у першій партії Подрез продемонструвала справжній "камбек", зумівши відігратися з рахунку 1:3 з брейком.

Це вже друга перемога українки над Монно, оскільки раніше вони зустрічалися на 75-тисячнику у Реймсі.

Плани на наступний раунд

Завдяки цій перемозі, Вероніка Подрез забезпечила собі місце у наступному колі змагань у Франції.

Наступною суперницею українки стане переможниця протистояння між іспанською тенісисткою Альоною Большовою (№235 WTA) та другою сіяною турніру, хорваткою Антонією Ружич (№78 WTA).