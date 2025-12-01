18-летняя украинка разгромила россиянку и совершила прорыв на турнире WTA

Удивительный дебют в основе

Встреча, состоявшаяся 1 декабря на хардовых кортах в зале, длилась всего 1 час и 21 минуту.

Подрез продемонстрировала безупречную игру, не оставив сопернице никаких шансов - финальный счет 6:1, 6:1 в пользу украинки говорит сам за себя.

Статистика поединка подчеркивает доминацию украинской теннисистки. Вероника Подрез сделала 5 брейков и при этом не допустила ни одной двойной ошибки и не отдала ни одной своей подачи.

Зато ее "нейтральная" оппонентка, кроме того, что не выполнила ни одного эйса, четыре раза ошиблась на подаче и не смогла реализовать ни один из 7 заработанных брейк-пойнтов.

Стоит отметить, что это было первое очное противостояние Вероники Подрез и Алины Чараевой.

Успешный путь к основной сетке

Победе в первом круге основной сетки предшествовало также успешное выступление Подрез в квалификации. В решающем матче отбора она одолела местную теннисистку Амандин Монно (№431 WTA), которая выступала по wild card.

Украинке понадобилось 1 час 20 минут, чтобы обыграть француженку со счетом 6:4, 6:2.

Интересно, что в первой партии Подрез продемонстрировала настоящий "камбэк", сумев отыграться со счета 1:3 с брейком.

Это уже вторая победа украинки над Монно, поскольку ранее они встречались на 75-тысячнике в Реймсе.

Планы на следующий раунд

Благодаря этой победе, Вероника Подрез обеспечила себе место в следующем круге соревнований во Франции.

Следующей соперницей украинки станет победительница противостояния между испанской теннисисткой Аленой Большовой (№235 WTA) и второй сеяной турнира, хорваткой Антонией Ружич (№78 WTA).