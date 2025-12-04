10 серіалів, які найчастіше дивилися українці у 2025 році (трейлери)

Google оприлюднив щорічний рейтинг запитів та розповів, що саме дивилися українці. До списку найпопулярніших серіалів увійшли не лише драми чи детективи, а й комедії.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний блог Google.
Другий сезон мегахіта Netflix спричинив справжній фурор. Глядачі масово шукали теорії, пояснення фіналу та історії персонажів, адже автори зробили продовження ще жорсткішим і непередбачуванішим.
Повернення похмурої й харизматичної Венздей Адамс забезпечило серіалу шалений пошуковий попит. Українці активно шукали нових акторів, саундтреки та деталі сюжету, а продовження виявилося динамічнішим і дорослішим.
Один із найпопулярніших кримінальних серіалів року. Сюжет про підпільні мережі, інтриги та боротьбу за владу привернув увагу глядачів, які шукали роз’яснення складних ліній і героїв.
Нова українська мелодрама швидко привернула увагу глядачів. Історія про кохання, втрати та пошуки справедливості виявилося напрочуд щемливою.
Українська комедійна франшиза стабільно залишається серед фаворитів пошуку. Новий сезон приніс багато сімейних сюжетів та інтернет-мемів, які активно розліталися соцмережами.
Серіал продовжив збирати популярність завдяки новим сюжетним лініям і соціальним темам. Українці шукали новини про четвертий сезон, акторів і пояснення фіналу.
Шпигунський трилер одразу потрапив у топи завдяки високому рівню напруги та несподіваним поворотам. Цікавий сюжет швидко зробив цей серіал дуже популярним.
Турецька драма впевнено трималася у топах цього року, хоча й вийшла у 2024-му. Українці оцінили класичний серіал про кохання та зради, а тому часто його гуглили.
Українська романтична драма стала серіальним хітом завдяки емоційним конфліктам і красивій картинці. У мережі нерідко шукали сцени з головними героями та нові серії.
Сатирична історія про світ грошей, влади та маніпуляцій зачепила глядачів актуальністю. Сюжет дивував буквально з перших хвилин, а тому зовсім не дивно, що серіал потрапив в топ.
