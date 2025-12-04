10 серіалів, які найчастіше дивилися українці у 2025 році (трейлери)

"Гра в кальмара 2" (Squid Game 2)

Другий сезон мегахіта Netflix спричинив справжній фурор. Глядачі масово шукали теорії, пояснення фіналу та історії персонажів, адже автори зробили продовження ще жорсткішим і непередбачуванішим.

"Венздей", 2 сезон (Wednesday)

Повернення похмурої й харизматичної Венздей Адамс забезпечило серіалу шалений пошуковий попит. Українці активно шукали нових акторів, саундтреки та деталі сюжету, а продовження виявилося динамічнішим і дорослішим.

"Гангстерленд" (MobLand)

Один із найпопулярніших кримінальних серіалів року. Сюжет про підпільні мережі, інтриги та боротьбу за владу привернув увагу глядачів, які шукали роз’яснення складних ліній і героїв.

"Зворотний напрямок"

Нова українська мелодрама швидко привернула увагу глядачів. Історія про кохання, втрати та пошуки справедливості виявилося напрочуд щемливою.

"Будиночок на щастя", 6 сезон

Українська комедійна франшиза стабільно залишається серед фаворитів пошуку. Новий сезон приніс багато сімейних сюжетів та інтернет-мемів, які активно розліталися соцмережами.

"Джінні і Джорджія" (Ginny & Georgia)

Серіал продовжив збирати популярність завдяки новим сюжетним лініям і соціальним темам. Українці шукали новини про четвертий сезон, акторів і пояснення фіналу.

"День шакала" (The Day of the Jackal)

Шпигунський трилер одразу потрапив у топи завдяки високому рівню напруги та несподіваним поворотам. Цікавий сюжет швидко зробив цей серіал дуже популярним.

"Далеке місто" (Uzak Sehir)

Турецька драма впевнено трималася у топах цього року, хоча й вийшла у 2024-му. Українці оцінили класичний серіал про кохання та зради, а тому часто його гуглили.

"Кохання та полум’я"

Українська романтична драма стала серіальним хітом завдяки емоційним конфліктам і красивій картинці. У мережі нерідко шукали сцени з головними героями та нові серії.

"Бункер мільярдерів"

Сатирична історія про світ грошей, влади та маніпуляцій зачепила глядачів актуальністю. Сюжет дивував буквально з перших хвилин, а тому зовсім не дивно, що серіал потрапив в топ.