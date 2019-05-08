Итоги дня: 8 мая

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08.05.2019 - 18:31
Новина українською
Российские боевики на Востоке Украины в одностороннем порядке
отменили режим прекращения огня
Совет Европейского союза на уровне глав министерств иностранных дел 13-14 мая в Брюсселе планирует обсудить ситуацию в Украине после президентских выборов и
упрощение процедуры выдачи российских паспортов
гражданам Украины в ОРДЛО
Кабмин принял решение о непризнании российских паспортов жителей ОРДЛО. Украина
может лишить пенсий жителей оккупированного Донбасса
, которые получат российские паспорта
Цены на газ
для предприятий теплокоммунэнерго и поставщиков в мае составят 8 247 гривен за тысячу кубических метров
Евгений Крылатов умер 8 мая в Москве
в возрасте 85 лет. Композитор написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам, многие из которых в свое время стали культовыми
Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что
министр внутренних дел Арсен Аваков должен остаться в новом правительстве
при президентстве Владимира Зеленского
Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Єльзи",
собирается идти на парламентские выборы
со своей командой
Надежда Савченко, народный депутат Украины, заявила, что
может быть полезной новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому
как глава Министерства обороны или Министерства иностранных дел
Макс Барских
угодил в серьезную аварию в Лос-Анджелесе
, где записывает новый альбом (фото)
Меган Маркл и принц Гарри
впервые показали новорожденного сына
, который появился на свет в понедельник, 6 мая (фото и видео)
Погода в Украине в четверг
приготовит неприятный сюрприз
для жителей некоторых областей
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