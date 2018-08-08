"Группа друзей Грузии" из 11 стран обнародовала заявление о российском вторжении

Группа из 11 стран, среди которых и Украина, призвали Россию вывести войска с территории Грузии

Неофициальная "группа друзей Грузии", в которую вошли 11 стран, в ОБСЕ опубликовала заявление по поводу 10-летия российского военного вторжения в Грузию. Об этом сообщает "Польское радио".

В частности, дипломаты призвали Российскую Федерацию (РФ) прекратить признавать независимость Южной Осетии и Абхазии и "вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии". Заявление подписали США, Великобритания, Канада, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Польша, Румыния, Швеция и Украина.

@OSCEPA Reaffirms the necessity of the full implementation of the EU-mediated 12.08.08 CA and calls on the #Russian Fed. to withdraw its military units from the territory of #Georgia,reverse its recognition of #Abkhazia,and #SOssetia as independent States.#10YearsFromAugustWar pic.twitter.com/a24gBWC97s — George Tsereteli (@GTsereteli) August 8, 2018

"Через десять лет после российского военного вторжения в Грузию нас по-прежнему очень беспокоит длительная оккупация грузинских территорий. Мы подчеркиваем необходимость мирного урегулирования конфликта на основе полного уважения Устава ООН, Хельсинкских соглашений и фундаментальных норм и принципов международного права", - говорится в заявлении.

The Group of Friends of Georgia at OSCE issued a joint statement to mark ten years since the Russian military invasion of Georgia in August, 2008



Read the full Text: https://t.co/4bv2UC7XlP



#10YearsSince2008War pic.twitter.com/3l7QxkJ9o3 — Geo-Mission-Vienna (@Vienna_Emb) August 7, 2018

Напомним, в десятую годовщину вооруженного вторжения России в Грузию, 7 августа 2018 года, Соединенные Штаты Америки призвали РФ вывести свои войска с оккупированной территории Грузии. Также заявление о том, что военное присутствие РФ в Абхазии и Южной Осетии нарушает международное право, заявила Высокий представитель ЕС Федерика Могерини.

Кроме того, заявление с требованием вывести войска и прекратить оккупацию грузинских территорий обнародовало МИД Украины.