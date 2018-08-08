"Группа друзей Грузии" из 11 стран обнародовала заявление о российском вторжении

Новости Политика 08.08.2018 - 15:03
Фото: российская оккупация в Грузии (apsny.ge)
Фото: российская оккупация в Грузии (apsny.ge)

Группа из 11 стран, среди которых и Украина, призвали Россию вывести войска с территории Грузии

Неофициальная "группа друзей Грузии", в которую вошли 11 стран, в ОБСЕ опубликовала заявление по поводу 10-летия российского военного вторжения в Грузию. Об этом сообщает "Польское радио".

В частности, дипломаты призвали Российскую Федерацию (РФ) прекратить признавать независимость Южной Осетии и Абхазии и "вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии". Заявление подписали США, Великобритания, Канада, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Польша, Румыния, Швеция и Украина.

"Через десять лет после российского военного вторжения в Грузию нас по-прежнему очень беспокоит длительная оккупация грузинских территорий. Мы подчеркиваем необходимость мирного урегулирования конфликта на основе полного уважения Устава ООН, Хельсинкских соглашений и фундаментальных норм и принципов международного права", - говорится в заявлении.

Напомним, в десятую годовщину вооруженного вторжения России в Грузию, 7 августа 2018 года, Соединенные Штаты Америки призвали РФ вывести свои войска с оккупированной территории Грузии. Также заявление о том, что военное присутствие РФ в Абхазии и Южной Осетии нарушает международное право, заявила Высокий представитель ЕС Федерика Могерини.

Кроме того, заявление с требованием вывести войска и прекратить оккупацию грузинских территорий обнародовало МИД Украины.

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Теги:  Грузия,  оккупация,  Абхазия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС