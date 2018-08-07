Итоги дня: 7 августа

На трассе в Днепропетровской области из автоцистерны вытекло около 4 тонн азотной кислоты (фото)

Сегодня, 7 августа, в Днепропетровской области на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка (Р-52) произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны. Автоцистерна перевозила азотную кислоту в количестве 24 тонн. Утечка произошла в первом отсеке цистерны, где находилось 8 тонн азотной кислоты. Количество вытекшей азотной кислоты составляет около 3-4 тонн, на площади 40-45 кв. м.

Погиб вице-мэр Каменского

Погиб вице-мэр Каменского Днепропетровской области Владислав Мелешко. Мужчина во время велопрогулки попал в ДТП по улице Романковской и получил тяжелейшие травмы головы. Инцидент произошел накануне около 19:00. Пострадавшего доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи, затем его перевезли в областную больницу имени Мечникова. Врачи боролись за жизнь мужчины, однако 7 августа примерно в 13:00 Мелешко умер, не приходя в сознание.

Количество отравившихся детей в отеле во Львовской области возросло до 26

Полиции открыла уголовное производство по факту отравления 26 несовершеннолетних и одного взрослого в отеле "Джем Раковец" во Львовской области. Как отмечают в полиции, всего в больницу госпитализированы 26 несовершеннолетних в возрасте 10-17 лет. Полицейские установили, что все они отдыхали в отеле одного из сел Пустомытовского района, где и питались. "По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Умер известный украинский актер и режиссер

6 августа умер известный актер, режиссер-постановщик киевского Театра на Подоле Игорь Славинский. Актеру было 65 лет. Сообщается, что режиссер долго болел, но даже несмотря на болезнь и невыносимую жару продолжал работать и ездил ставить спектакль в Николаеве.

Украинцев предупредили о новом виде "развода"

Украинцев предупредили о новом виде "развода" по телефону. Об этом написал киевлянин Владимир Попов на своей Facebook-странице. По словам Владимира, на днях ему целый день звонили с разных номеров одного оператора. Владимир отметил, что суть "развода" состоит в блокировке SIM-карты с последующим присвоением себе вашего номера. Наличие "вашей" SIM-карты открывает путь ко всем аккаунтам, почте и, самое главное, - интернет-банкингу. В сети рассказали, как не попасться на удочку телефонных мошенников.