Количество отравившихся детей в отеле во Львовской области возросло до 26

Полиция открыла уголовное производство

Полиции открыла уголовное производство по факту отравления 26 несовершеннолетних и одного взрослого в отеле "Джем Раковец" во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львове.

Как отмечают в полиции, всего в больницу госпитализированы 26 несовершеннолетних в возрасте 10-17 лет. Полицейские установили, что все они отдыхали в отеле одного из сел Пустомытовского района, где и питались.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в отеле отравились 16 детей. Согласно последним данным, во Львовскую областную инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция поступили 16 подростков в возрасте от 11 до 17 лет и один взрослый.

Напомним, ранее сообщалось о массовом отравлении шаурмой в Киеве. Так, по состоянию на 6 августа, количество пострадавших возросло до 93 человек.

Сообщалось, что лабораторные исследования указывают на наличие сальмонеллы в шаурме, которой отравились жители столицы.