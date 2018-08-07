На трассе в Днепропетровской области из автоцистерны вытекло около 4 тонн азотной кислоты

Пожарно-спасательными подразделениями проводятся работы по нейтрализации вещества

Сегодня, 7 августа, в Днепропетровской области на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка (Р-52) произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Как отмечается, автоцистерна перевозила азотную кислоту в количестве 24 тонн. Утечка произошла в первом отсеке цистерны, где находилось 8 тонн азотной кислоты. Количество азотной кислоты что вытекла составляет около 3-4 тонн, на площади 40-45 кв. м.

"Водитель автомобиля перекачал кислоту из поврежденного отсека в пустой отсек в количестве 4 тонн", - говорится в сообщении.

Фото: утечка азотной кислоты в Днепропетровской области

Также в службе сообщают, что в 16 часов было прекращено вытекание кислоты. Пожарно-спасательными подразделениями проводятся работы по нейтрализации жидкости, которая вытекла из цистерны.

"На месте происшествия привлечено 35 человек личного состава и 7 единиц техники. От ГУ ГСЧС в области - 28 человек и 5 единиц техники, во главе с начальником Главного управления", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Сумской области перезахоронили опасные ядохимикаты. Попытки вывезти ядохимикаты за пределы Шосткинского района и утилизировать не удалось, так как в Украине нет предприятий, которые бы имели соответствующую лицензию на утилизацию особо опасных химических веществ.