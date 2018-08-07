Підсумки дня: 7 серпня

На трасі в Дніпропетровській області з автоцистерни витекло близько 4 тонн азотної кислоти (фото)

Сьогодні, 7 серпня, у Дніпропетровській області на трасі Дніпро-Кобеляки-Решетилівка (Р-52) стався витік азотної кислоти з автоцистерни. Автоцистерна перевозила азотну кислоту у кількості 24 тонн. Витік стався у першому відсіку цистерни, де знаходилось 8 тонн азотної кислоти. Кількість азотної кислоти що витікла становить близько 3-4 тонн, на площі 40-45 кв. м.

Загинув віце-мер Кам'янського

Загинув віце-мер Кам'янського Дніпропетровської області Владислав Мелешко. Чоловік під час велопрогулянки потрапив у ДТП по вулиці Романківській і отримав важкі травми голови. Інцидент стався напередодні близько 19:00. Постраждалого доставили в міську лікарню швидкої медичної допомоги, потім його перевезли в обласну лікарню імені Мечникова. Лікарі боролися за життя чоловіка, проте 7 серпня приблизно о 13:00 Мелешко помер, не приходячи до тями.

Кількість отруєних дітей у готелі у Львівській області зросла до 26

Поліції відкрила кримінальне провадження за фактом отруєння 26 неповнолітніх та одного дорослого в отелі "Джем Раковець" у Львівській області. Як зазначають у поліції, загалом до лікарні госпіталізовано 26 неповнолітніх віком 10-17 років. Поліцейські встановили, що усі вони відпочивали в готелі одного з сіл Пустомитівського району, де і харчувалися. "За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Помер відомий український актор і режисер

6 серпня помер відомий актор, режисер-постановник київського Театру на Подолі Ігор Славинський. Йому було 65 років. Повідомляється, що режисер довго хворів, але навіть незважаючи на хворобу і нестерпну спеку продовжував працювати і їздив ставити спектакль в Миколаєві.

Українців попередили про новий вид "розводу"

Українців попередили про новий вид "розводу" по телефону. Про це написав киянин Володимир Попов на своїй Facebook-сторінці. За словами Володимира, днями йому цілий день дзвонили з різних номерів одного оператора. Володимир зазначив, що суть "розводу" полягає в блокуванні SIM-карти з наступним присвоєнням собі вашого номеру. Наявність "вашої SIM-картки відкриває шлях до всіх облікових записів, пошти і, найголовніше, - інтернет-банкінгу. У мережі розповіли, як не попастися на гачок телефонних шахраїв.