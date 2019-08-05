Итоги дня: 5 август
Коллаж РБК-Украина
Назначен новый командующего ООС, суд истребовал документы о гражданстве Супрун и другие новости
- "Слуга народа" определилась с кандидатурами на должности глав парламентских комитетов, сообщили РБК-Украина четыре собеседника в партии. Появился список фамилий возможных руководителей 20 комитетов
- Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего операции Объединеных сил на Донбассе
- Окружной административный суд города Киева истребовал документы о гражданстве исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун
- Владимир Зеленский сообщил, когда может произойти его встреча с президентом России Владимиром Путиным
- Глава Киевского патриархата Филарет заявил, что Епифаний, который является главой ПЦУ вступил в сговор с сторонниками Порошенко и хочет уничтожить УПЦ КП. Глава УПЦ КП призвал защитить Киевскую патриархию и его, как патриарха.
- Курс доллара на этой неделе с 5 по 9 августа существенно не изменится. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,3/25,7 грн, считает аналитик
- Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Петра Симоненко в Министерство юстиции о запрете Коммунистической партии в Украине
- Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что допускает новую гонку вооружений после выхода Соединенных Штатов Америки из ракетного договора
- Армию и Военно-воздушные силы Индии привели в состояние повышенной боевой готовности из-за ситуации в Кашмире
- Жители аннексированного Крыма пережили сильную бурю, которая затопила улицы и дома нескольких городов. Местами уровень воды доходил до капотов автомобилей (фото, видео)