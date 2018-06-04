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В Киеве задержан грузинский "вор в законе"

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 14:14
Фото: Хдр Рашидов ("вор в законе" "Хидир", фото НПУ)
Фото: Хдр Рашидов ("вор в законе" "Хидир", фото НПУ)

Мужчина подозревается в совершении квартирных краж

Сотрудниками Национальной полиции Киева задержан коронованный в Греции, подозреваемый в квартирных кражах, судимый на родине за организацию преступной группировки грузинский "вор в законе". Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как сообщается, после получения информации о нахождении на территории Украины Хдр Рашидова, известного в криминальной мире под кличкой "Хилир", правоохранители задержали его. По информации полиции "Хидир" прибыл в Украину для усиления влияния так называемого кутаисского клана "воров в законе". Следующие 5 лет ему запрещено въезжать на территорию Украины.

 

Фото: задержание грузинского "вора в законе" (НПУ)

Согласно оперативной информации сотрудников уголовного розыска, 28-летний уроженец южной страны был коронован в Греции в 2014 году, там же находился под следствием за квартирные кражи. На своей родине мужчина отбывал наказание за создание преступной организации. Границу нашего государства он пересек после официальной смены фамилии и документов.

По данным оперативников, "Хидир" намеревался влиять на криминальные процессы в Украине, контролировать воров из квартир и частных домов.

Правоохранители подали документы об отмене вида на жительство в Украине гражданину и его принудительном выдворении за пределы границы нашего государства. В настоящее время "Хидир" вылетел в Стамбул.

Напомним, ранее руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко назвал число "воров в законе", которые находятся в Киеве.

Так, по словам Крищенко, сейчас, по оперативным данным, в Киеве находится до 30 "воров в законе".

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Теги публикации: вор в законе, Задержание, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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