Итоги дня: 31 июля

В Бердянске застрелили участника АТО

31 июля 2018 года около 12:30 по улице Восточной в городе Бердянск неизвестный выстрелил в 43-летнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Впоследствии стало известно, что погибший является общественным активистом и участником АТО на Донбассе. Им оказался боец с позывным "Сармат" Виталий Олешко. Полиция открыла уголовное дело по факту убийства участника. Введен в действие оперативный план "Сирена".

Турчинов предлагает ввести уголовную ответственность за закупки в России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступает за введение уголовной ответственности за государственные закупки в Российской Федерации. В частности, Турчинов раскритиковал скандал с наградными значками, которые закупила "Укрзализныця" в России. Кроме того, он выступил за уголовную ответственность для конкретных людей, которые занимаются такими закупками. "Это просто позор. Должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора", - заявил Турчинов.

В Херсоне облили кислотой чиновницу горсовета

В Херсоне сегодня утром, 31 июля, неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Об этом сообщил журналист Сергей Никитенко на своей странице в Facebook. По его словам, неизвестный поджидал Гандзюк у подъезда и плеснул в нее кислотой. "У нее серьезные ожоги", - написал Никитенко и добавил, что сейчас Гандзюк находится в больнице. Херсонская полиция обнародовала видео побега и объявила его в розыск.

Буря в Тернополе напугала украинцев: появилось видео

В сети показали жуткую бурю, которая накрыла Тернополь. Соответствующее видео было опубликовано в Facebook. Непогода в небе над городом разыгралась накануне. Тернопольское небо затянуло черными тучами, гремел гром и сверкали молнии.

Житель Закарпатья продал семимесячного сына за 100 тыс. грн

В понедельник, 30 июля, правоохранительные органы задержали уроженца Закарпатской области, который продал своего семимесячного сына за 100 тыс. грн. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. Он также отметил, что преступление произошло во Всемирный день противодействия торговле людьми. "Именно сегодня, во Всемирный день противодействия торговле людьми, оперативники территориальных подразделений Национальной полиции Украины задержали 27-летнего уроженца Закарпатской области, который за 100 тыс. грн продал своего семимесячного сына. Этот нелюдь-отец и его помощники задержаны", - написал Амброськин.