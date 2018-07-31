Турчинов предлагает ввести уголовную ответственность за закупки в России

Турчинов раскритиковал скандальную закупку значков для "Укрзализныци"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступает за введение уголовной ответственности за государственные закупки в Российской Федерации. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Турчинов раскритиковал скандал с наградными значками, которые закупила "Укрзализныця" в России. Кроме того, он выступил за уголовную ответственность для конкретных людей, которые занимаются такими закупками.

"Это просто позор. Должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора", - заявил Турчинов.

При этом он подчеркнул, что Украина не должна закупать у России то, что может производиться внутри страны.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что исполняющий обязанности главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки знаков "Почетный железнодорожник". Отметим, филиал УЗ заключил договор 26 июля, планировалась закупка 96 значков на 77 тысяч гривен.