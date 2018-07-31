Підсумки дня: 31 липня

У Бердянську застрелили учасника АТО

31 липня 2018 року близько 12:30 по вулиці Східній в місті Бердянськ невідомий вистрелив у 43-річного чоловіка, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. Згодом стало відомо, що загиблий є громадським активістом та учасником АТО на Донбасі. Ним виявився боєць із позивним "Сармат" Віталій Олешко. Поліція відкрила кримінальну справу за фактом вбивства. Введено в дію оперативний план "Сирена".

Турчинов пропонує ввести кримінальну відповідальність за закупівлі в Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов виступає за введення кримінальної відповідальності за державні закупівлі в Російській Федерації. Зокрема, Турчинов розкритикував скандал з нагородними значки, які закупила "Укрзалізниця" в Росії. Крім того, він виступив за кримінальну відповідальність для конкретних людей, які займаються такими закупівлями. "Це просто ганьба. Повинна бути не лише моральна, а й кримінальна відповідальність за фінансову підтримку країни-агресора", - заявив Турчинов.

У Херсоні облили кислотою чиновницю міськради

У Херсоні сьогодні вранці, 31 липня, невідомий облив кислотою керуючу справами виконкому міської ради та громадську діячку Катерину Гандзюк. Про це повідомив журналіст Сергій Нікітенко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, невідомий чатував на Гандзюк біля під’їзду і хлюпнув на неї кислотою. "В неї серйозні опіки", - написав Нікітенко і додав, що наразі Гандзюк перебуває в лікарні. Херсонська поліція оприлюднила відео втечі нападника та оголосила його у розшук.

Буря в Тернополі налякала українців: з'явилося відео

У мережі показали жахливу бурю, яка накрила Тернопіль. Відповідне відео було опубліковано в Facebook. Негода в небі над містом розігралася напередодні. Тернопільське небо затягло чорними хмарами, гримів грім і виблискували блискавки.

Житель Закарпаття продав семимісячного сина за 100 тис. грн

У понеділок, 30 липня, правоохоронні органи затримали уродженця Закарпатської області, який продав свого семимісячного сина за 100 тис. грн. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.Він також зазначив, що злочин стався у Всесвітній день протидії торгівлі людьми."Саме сьогодні, у Всесвітній день протидії торгівлі людьми, оперативники територіальних підрозділів Національної поліції України затримали 27-річного уродженця Закарпатської області, який за 100 тис. грн продав свого семимісячного сина. Цей нелюдь батько і його помічники затримані", - написав Аброськін.