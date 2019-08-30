ru
ua

Итоги дня: 30 августа

Новости » Прочее   

Коллаж РБК-Украина

Обмен плеными, Зеленский просит переподчинить ему Нацгвардию и другие новости

ЕС не будет сотрудничать с Британией по Brexit без соглашения, - Туск Шуфрич возглавит комитет по свободе слова
Читать все новости