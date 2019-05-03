Итоги дня: 3 мая

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Прочее
03.05.2019 - 18:29
Новина українською
В парламент внесен проект постановления о
проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского
19 мая
Российская Федерация
отказалась принимать участие в слушаниях Международного трибунала
по украинским морякам, которые были взяты в плен российскими силовиками в Керченском проливе
Послы стран "Большой семерки" и представители МВФ во время встречи с руководством Национального банка Украины
выразили обеспокоенность решениями украинских судов
относительно национализированного "ПриватБанка"
Россия в ОБСЕ
обвинила Украину
в нарушении международного права
Вооруженные силы Украины существенно продвинулись вперед. ВСУ
совершили прорыв
в зоне проведения Операции объединенных сил
В Украине объявили
штормовое предупреждение
. Синоптики предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях Украины в пятницу, 3 мая, с удержанием до конца суток
В оккупированном Крыму
11-летнюю девочку унесло в море на воздушном шаре
. Ребенок оказался в корзине воздушного шара совершенно один
Стало известно,
где и за сколько
учится дочь новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского
Скачки температуры и грозы: синоптики дали
неожиданный прогноз на лето
2019
Марсианский посадочный модуль аппарата NASA InSight
сфотографировал удивительные пейзажи Марса
. Кадры запечатлили восход солнца на Красной планете и облака, плывущие по марсианскому небу на закате (фото)
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