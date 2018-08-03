Итоги дня: 3 августа

Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве Олешко

Бердянский горрайонный суд Запорожской области в пятницу, 3 августа, арестовал всех четырех подозреваемых в убийстве бойца Антитеррористической операции (АТО), активиста Виталия Олешко. Таким образом, суд арестовал подозреваемых Александра Обухова и Максима Владимиренкова на 60 дней без права внесения залога. Сообщается, что Владимиренков находился в автомобиле Mazda-6 вместе с Обуховым.

Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк

Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийствоу правляющей делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. Сейчас правоохранителями проводятся неотложные следственные действия, заявил Аваков. "Проводятся неотложные следственные действия. Вячеслав Аброськин, как руководитель расследования даст информацию в ближайшее время", - сообщил министр.

Крымский политзаключенный Кремля Костенко вышел из российской колонии

Крымский активист Александр Костенко, политзаключенный Кремля, 3 августа 2018 вышел на свободу из российской исправительной колонии. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Костенко арестовали в феврале 2015 года и судили за то, что якобы он напал на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана. Он отбывал наказание в российской колонии №5 в Кирово-Чепецке Кировской области.

В Черниговской области перевернулся автобус с детьми, есть пострадавшие

В Черниговской области перевернулся автобус с детьми, в результате происшествия пострадали восемь человек. Об этом сообщил представитель Национальной полиции в области Сергей Брыль. Сообщается, что сегодня утром, около 11:00, возле села Малая Кошелевка, Нежинского района перевернулся автобус с группой гребцов. Дети вместе с родителями ехали на соревнование из Конотопа в Киев. В Нежинскую районную больницу доставили восемь человек, из них четыре ребенка. Трое пассажиров автобуса в тяжелом состоянии в реанимации, среди них один ребенок.

Супрун рассказала, какие анализы должны быть бесплатными

И.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала, какие анализы и услуги должны быть в поликлиниках бесплатными. Она отметила, что все услуги первичной помощи, предоставляемые семейным врачом, терапевтом или педиатром, являются бесплатными для пациента и оплачиваются из государственного бюджета. "Сохраните себе этот список – это полный перечень медицинского обслуживания, на которое вы имеете право в каждом медучреждении, которое предоставляет первичную медицинскую помощь и финансируется за государственные средства", - написала она. Пациенты имеют право на анализы и базовые исследования, которые перечислены в инфографике.

Жара и грозовые дожди: синоптик дала прогноз на выходные

На выходных 4 и 5 августа в Украине ожидается жара. В некоторых областях могут пройти локальные дожди з грозами. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко. "Карта показывает, что 6 августа, в понедельник, в западных, северных областях и местами в центре Украины жара ослабеет до +23 +27 градусов. Чего не скажешь об Испании, Франции, Португалии, практически всю Южную Европу. Там и дальше - ад адский. В смысле температуры воздуха", - написала она.