Підсумки дня: 3 серпня

Суд заарештував усіх підозрюваних у вбивстві Олешка

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області у п'ятницю, 3 серпня, заарештував всіх чотирьох підозрюваних у вбивстві бійця Антитерористичної операції (АТО), активіста Віталія Олешко. Таким чином, суд заарештував підозрюваних Олександра Обухова та Максима Владимиренкова на 60 днів без права внесення застави.Повідомляється, що Владимиренков знаходився в автомобілі Mazda-6 разом з Обуховим.

Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк

Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство керуючої справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Катерини Гандзюк. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Зараз правоохоронцями проводяться невідкладні слідчі дії, заявив Аваков. "Проводяться невідкладні слідчі дії. В'ячеслав Аброськін, як керівник розслідування дасть інформацію в найближчу годину", - зазначив міністр.

Кримський політв'язень Кремля Костенко вийшов з російської колонії

Кримський активіст Олександр Костенко, політв’язень Кремля вийшов на свободу з російської виправної колонії. Про це повідомила уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова. Костенка заарештували у лютому 2015 року та судили за те, що начебто він напав на співробітника "Беркуту" під час Євромайдану. Костенко відбував покарання в російській колонії №5 в Кірово-Чепецьку Кіровської області.

У Чернігівській області перекинувся автобус з дітьми, є постраждалі

У Чернігівській області перекинувся автобус з дітьми, в результаті події постраждали вісім людей. Про це повідомив представник Національної поліції в області Сергій Бриль. Повідомляється, що сьогодні вранці, близько 11:00, біля села Мала Кошелівка Ніжинського району перекинувся автобус з групою веслярів. Діти разом з батьками їхали на змагання з Конотопа в Київ.В Ніжинську районну лікарню доставлено вісім осіб, з них чотири дитини. Троє пасажирів автобуса в важкому стані в реанімації, серед них одна дитина.

Супрун розповіла, які аналізи повинні бути безкоштовними

И. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, які аналізи і послуги повинні бути в поліклініках безкоштовними. Вона зазначила, що всі послуги первинної допомоги, що надаються сімейним лікарем, терапевтом або педіатром, є безкоштовними для пацієнта і оплачуються з державного бюджету. "Збережіть собі цей список – це повний перелік медичного обслуговування, на яке ви маєте право в кожному закладі, що надає первинну медичну допомогу та фінансується за державні кошти", - написала вона. Пацієнти мають право на аналізи і базові дослідження, які перераховані в інфографіці.

Спека і грозові дощі: синоптик дала прогноз на вихідні

На вихідних 4 та 5 серпня в Україні очікується спека. У деяких галузях можуть пройти локальні дощі з грозами. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко."Карта показує, що 6 серпня, в понеділок, у західних, північних областях та місцями у центрі України спека послабшає до +23 +27 градусів. Чого не скажеш про Іспанію, Францію, Португалію, практично всю Південну Європу. Там і далі - пекельне пекло. В сенсі температури повітря", - написала вона.