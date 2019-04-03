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Итоги дня: 3 апреля

Новости » Прочее    03.04.2019 - 18:46

Итоги дня: 3 апреля• Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского озвучила ряд требований к действующему главе государства и кандидату в президенты Петру Порошенко, которые он должен выполнить до истечения срока своих полномочий в должности президента 

• После визита в Россию политика Юрия Бойко Кабинет министров запретил нерегулярные прямые авиаперелеты в Российскую Федерацию

• Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" с 1 апреля снизить цены на газ для населения

• На судно в Камеруне напали нигерийские пираты, украинских моряков захватили в плен

• Генеральная прокуратура закрыла дело о нанесении нардепом Сергеем Пашинским тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу

• Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на временно  оккупированной территории Донбасса российские новейшие системы вооружения

• Олег Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook личные телефоны Владимира Зеленского, который по результатам выборов президента Украины победил в первом туре, олигарха Игоря Коломойского и генерального директора "1+1" Александра Ткаченко

• Алексей Булдаков умер в среду, 3 апреля, в возрасте 68 лет. Его обнаружили мертвым в гостинице в Улан-Баторе, Монголия

• Отопительный сезон 2018-2019 в Киеве официально завершается с 6 апреля

• Субсидии в Украине автоматически пересчитают трем миллионам пользователей. Однако в Министерстве социальной политики напомнили, что есть категории домохозяйств, которым не будут насчитывать субсидии автоматически

• Автошколу в Харькове, где Алена Зайцева получила водительское удостоверение, могут закрыть уже 4 апреля 2019 года 

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