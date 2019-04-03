Украинских моряков захватили в заложники нигерийские пираты

Фото: судно, на которое напали пираты (ShipSpotting.com)

Пираты захватили в заложники четырех членов экипажа, среди которых были украинцы

На судно в Камеруне напали нигерийские пираты, украинских моряков захватили в плен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Морского информационного центра в Facebook.

Указано, что нападение произошло 30 марта 2019 года.

"30 марта 2019 года группа вооруженных нигерийских пиратов проникла на борт контейнеровоза CONTSHIP OAK (IMO 9373917, LBR), стоящий на якоре у Дуала (Камерун, пролив Бонне, Гвинейский залив), забрала все ценные вещи, взяла в заложники четырех членов экипажа и отвезла их в неизвестном направлении. По информации, полученной ГИЦ от родственников одного из моряков, среди заложников есть украинцы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию о событии немедленно передали в Министерство иностранных дел Украины, а также консулу Украины в Нигерии. Семье предложили помощь специалистов и предоставили всяческую поддержку. По состоянию на 2 апреля 2019 года судно ошвартовано в порту Дуала. Оно построено 2007 года и принадлежит греческой компании.

Напомним, в конце октября 2018-го пираты захватили у берегов Нигерии судно Pomerania Sky, на борту которого были восемь поляков, два филиппинца и украинец.

Как писало РБК-Украина ранее, в сентябре прошлого года в территориальных водах Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus.