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Принц Уильям прибыл в Израиль с историческим визитом

НовостиПолитика    26.06.2018 - 08:56
Фото: принц Уильям прибыл в Израиль (facebook.com)
Фото: принц Уильям прибыл в Израиль (facebook.com)

Визит принца Уильяма является неполитичным

Наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям начал в понедельник, 25 июня, первый официальный визит в Израиль и палестинские территории. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, прибыв из соседней Иордании, герцог Кембриджский приземлился в израильском аэропорту Бен-Гурион, а затем отправился в Иерусалим.

Визит принца Уильяма является неполитичным. В то же время он является первым из королевского семейства, кто побывал на святой земле.

Поездка Уильяма посвящена в основном технологиям и общим израильско-арабским проектам.

По информации Reuters, принц также встретится с израильскими и палестинскими лидерами и посетит достопримечательности Иерусалима.

Во вторник Уильям посетит мемориал памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.

Три десятилетия британского правления в регионе между двумя мировыми войнами помогли установить некоторые линии разлома израильско-палестинского конфликта. Завершение мандата Великобритании в Палестине 1948 привело к окончательному созданию Израиля и Иордании. С тех пор Великобритания вместе с США является посредником в мирных усилиях.

Напомним, ранее Великобритания поддержала обвинения Израиля в адрес Ирана

Тогда в правительстве Британии заявили, что "жизненно важно" убедиться, что Иран придерживается условий соглашения и что ядерная программа Ирана исключительно мирная".

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Теги публикации: Великобритания, Израиль, визит, Принц Уильям  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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