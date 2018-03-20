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Интервью

Командующий Объединенных сил заявил, что будет разговаривать с боевиками "на языке военной силы"

НовостиПроисшествия    20.03.2018 - 13:20
Фото: Сергей Наев (facebook.com UkrainianLandForces)
Фото: Сергей Наев (facebook.com UkrainianLandForces)

У Наева нет полномочий устанавливать контакт с главарями боевиков

Командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что не имеет ни полномочий, ни желания устанавливать контакт с главарями боевиков на Донбассе. Об этом Наев рассказал в интервью "Укринформу".

"У меня нет таких рычагов и полномочий. Но, прежде всего, у меня нет никакого желания устанавливать контакт с главарями террористических организаций. Они являются террористами, а с террористами я, как военный руководитель, могу разговаривать лишь на хорошо известной мне языке. На языке военной силы. Из этого и будут исходить любые отношения с ними", - отметил он, отвечая на вопрос, о том, будет ли он участвовать в процессах политического урегулирования ситуации на Донбассе.

Кроме того, Наев прокомментировал работу в минского процесса.

"Что касается других вопросов, в частности, минского процесса - там есть определенные политические фигуры Украины, они этим занимаются, и дай Бог им успеха в том направлении", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 марта президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Луганскую область представил командующего Объединенных сил, генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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Теги: Донбасс, Генштаб, Новости АТО
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