Командующий Объединенных сил заявил, что будет разговаривать с боевиками "на языке военной силы"

Командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что не имеет ни полномочий, ни желания устанавливать контакт с главарями боевиков на Донбассе. Об этом Наев рассказал в интервью "Укринформу".

"У меня нет таких рычагов и полномочий. Но, прежде всего, у меня нет никакого желания устанавливать контакт с главарями террористических организаций. Они являются террористами, а с террористами я, как военный руководитель, могу разговаривать лишь на хорошо известной мне языке. На языке военной силы. Из этого и будут исходить любые отношения с ними", - отметил он, отвечая на вопрос, о том, будет ли он участвовать в процессах политического урегулирования ситуации на Донбассе.

Кроме того, Наев прокомментировал работу в минского процесса.

"Что касается других вопросов, в частности, минского процесса - там есть определенные политические фигуры Украины, они этим занимаются, и дай Бог им успеха в том направлении", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 марта президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Луганскую область представил командующего Объединенных сил, генерал-лейтенанта Сергея Наева.