Непогода в Украине: синоптики объявили штормовое предупреждение

Вследствие непогоды в Украине до конца суток во вторник, 20 марта, государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" со ссылкой на данные Укргидрометцентра объявляет штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

"До конца суток 20 марта в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильный снег, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях - гололед", - говорится в сообщении.

Кроме того, в среду, 21 марта, ночью и утром в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается сильный снег, метели.

В южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м / с, на Приазовье местами 25-28 м / с. На дорогах страны гололедица.

Штормове попередження До кінця доби 20 березня у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та... Опубліковано Укравтодор 20 березень 2018 р.

Напомним, Кабинет министров утвердил план противодействия угрозам и реагирования на чрезвычайные ситуации во время схода льда и пропуска паводков.