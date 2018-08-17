Итоги дня: 17 августа

Границу на замок: к чему приведет запрет на пассажирское сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсирует запрет на пассажирское сообщение с Россией. По информации РБК-Украина, министр рассчитывает добиться отмены не только железнодорожных, но и автобусных перевозок. Впрочем, последнее слово в этом вопросе за Кабинетом министров, где еще вчера не знали об инициативе Владимира Омеляна. Если такой запрет будет введен, то поездки в Россию для украинцев действительно станут крайне проблематичными. Трудности могут начаться и у транспортных компаний Беларуси и Молдовы, но они в итоге могут оказаться в выигрышном положении. Детали – в материале РБК-Украина.

В Киеве возле стройки на Осокорках задержали десятки вооруженных людей

В Киеве на скандальной стройке в Дарницком районе задержали десятки человек, вооруженных ножами и резиновыми дубинками. Сообщается, что на Осокорках утром собрались около 80 мужчин спортивной внешности. При этом правоохранители увидели, что у них есть спецсредства. Чтобы предотвратить возможные правонарушения, на место происшествия направили спецназ, наряды патрульных и по тревоге подняли личный состав территориального управления полиции. По словам временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Виктора Нечитайло, как только прибыли правоохранители, молодые люди начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 40 человек.

В Украине запретят автобусы без ремней безопасности

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) планирует до 2021 года внести изменения в правила перевозки пассажиров автобусным транспортом. Об этом во время пресс-конфереции сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он отметил, что Минифраструктуры разработало проект постановления о внесении изменений в правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта. "Анализ ДТП с участием автобусов показал, что наибольшую опасность для пассажиров представляют автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств. Также автобусы, не оборудованные ремнями безопасности", - заявил министр.

В Крыму взбунтовались против туристов

Жители аннексированного украинского полуострова Крым жалуются на "жадных варваров" из Российской Федерации. Об этом сообщил местный блогер "Крымский бандеровец" в Twitter. "Крым. Ватники Евпатории удивляются, что захватившие территорию оккупанты ведут себя, как варвары-нищеброды. А помните, как вата ждала богатых россиян? До сих пор с 2014 ждут", - говорится в подписи. Обратим внимание, что блогер также опубликовал скриншот одной из местных групп в соцсети, на которых видно, что крымчане буквально взбунтовались против туристов.

В августе украинцы увидят уникальное явление

В августе украинцы смогут увидеть уникальное явление - Луна сблизится с четырьмя планетами. Отмечается, что это явление можно будет наблюдать на всей территории Украины. Но наилучшие условия для лицезрения "танца планет" будут на юге нашей страны. Наблюдать сближение Луны и планет украинцы смогут спустя час после захода Солнца. Но лишь при наличии ясной и безоблачной погоде.