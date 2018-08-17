Підсумки дня: 17 серпня

Кордон на замок: до чого призведе заборона на пасажирське сполучення з Росією

Міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсує заборону на пасажирське сполучення з Росією. За інформацією РБК-Україна, міністр розраховує домогтися скасування не тільки залізничних, але й автобусних перевезень. Втім, останнє слово в цьому питанні за Кабінетом міністрів, де ще вчора не знали про ініціативу Володимира Омеляна. Якщо така заборона буде введена, то поїздки в Росію для українців дійсно стануть вкрай проблематичними. Труднощі можуть початися й у транспортних компаній Білорусі та Молдови, але вони у підсумку можуть виявитися у виграшному становищі. Деталі – в матеріалі РБК-Україна.

У Києві біля будівництва на Осокорках затримали десятки озброєних осіб

У Києві на скандальному будівництві в Дарницькому районі затримали десятки осіб, озброєних ножами і гумовими кийками. Повідомляється, що на Осокорках вранці зібралися близько 80 чоловіків спортивної зовнішності. При цьому правоохоронці побачили, що у них є спецзасоби. Щоб попередити можливі правопорушення, на місце події направили спецназ, наряди патрульних і по тривозі підняли особовий склад територіального управління поліції. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника Головного управління Національної поліції у Києві Віктора Нечитайла, як тільки прибули правоохоронці, молодики почали розбігатися в різні боки, проте поліцейські затримали близько 40 осіб.

В Україні заборонять автобуси без ременів безпеки

Міністерство інфраструктури України (МІУ) планує до 2021 року внести зміни у правила перевезення пасажирів автобусним транспортом. Про це під час прес-конфереції повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна. Так, Омелян зазначив, що Мініфраструктури розробило проект постанови про внесення змін до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. "Аналіз ДТП за участі автобусів показав, що найбільшу небезпеку для пасажирів становлять автобуси, які переобладнані з вантажних транспортних засобів. Також автобуси, які не обладнані ременями безпеки", - заявив міністр.

У Криму збунтувалися проти туристів

Мешканці анексованого українського півострова Крим скаржаться на "жадібних варварів" з Російської Федерації. Про це повідомив місцевий блогер "Кримський бандерівець" Twitter. "Крим. Ватники Євпаторії дивуються, що захопили територію окупанти ведуть себе, як варвари-ніщеброди. А пам'ятаєте, як вата чекала багатих росіян? Досі з 2014 чекають", - йдеться у підписі. Звернемо увагу, що блогер опублікував скріншот однієї з місцевих груп в соцмережі, на яких видно, що кримчани буквально збунтувалися проти туристів.

Танець планет: в серпні українці побачать унікальне явище

У серпні українці зможуть побачити унікальне явище - Місяць зблизиться з чотирма планетами. Наголошується, що це явище можна буде спостерігати на всій території України. Але найкращі умови для огляду "танцю планет" будуть на півдні нашої країни. Спостерігати зближення Місяця і планет українці зможуть через годину після заходу Сонця. Але лише при наявності ясної і безхмарної погоди.