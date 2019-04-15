Итоги дня: 15 апреля

• Зеленский выступил с новыми требованиями к Порошенко. В частности, Зеленский призвал Петра Порошенко заняться президентскими делами

• Известного журналиста Аркадия Бабченко пожизненно заблокировали в Facebook. До этого администрация соцсети уже несколько раз блокировала его аккаунты

• Погода в столице разбушевалась, и синоптики объявили желтый уровень опасности на 15 апреля и ночь 16 апреля из-за сильного штормового ветра

• В Черкассах отравились 75 школьников. Причиной стало распыление в школе сразу 4 баллончиков со слезоточивым газом

• В России сообщили о прекращении сотрудничества с НАТО по военной и гражданской линиям. В РФ заявили, что Альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации

• В Министерстве здравоохранения констатируют, что уровень заболеваемости корью в Украине снова растет

• В Киевском метро произошла драка, в результате чего один из мужчин получил перелом ноги. Инцидент произошел на платформе станции "Славутич"

• Со стороны Керчи (оккупированный Крым) на железнодорожной части Керченского моста начали укладывать рельсы. В России хотят запустить железную дорогу по мосту в оккупированный Крым в декабре 2019

• Погода в Украине в ближайшие дни ожидается холодной, а в ряде областей ожидаются заморозки