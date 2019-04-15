Підсумки дня: 15 квітня

• Зеленський виступив з новими вимогами до Порошенка. Зокрема закликав Петра Порошенка зайнятися президентськими справами

• Відомого журналіста Аркадія Бабченко довічно заблокували у Facebook. До цього адміністрація соцмережі вже кілька разів блокувала його акаунти

• Погода в столиці вирує, і синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки на 15 квітня і ніч 16 квітня через сильний штормовий вітер

• У Черкасах отруїлися 75 школярів. Причиною цього стало розпилення у школі одразу 4 балончиків зі сльозогінним газом

• В Росії повідомили про припинення співробітництва з НАТО по військовій та цивільній лініях. У РФ заявили, що Альянс зайшов занадто далеко в нагнітанні конфронтації

• У Міністерстві охорони здоров'я констатують, що рівень захворюваності на кір в Україні знову зростає

• У Києві в метро сталася бійка, в результаті чого один з чоловіків отримав перелом ноги. Інцидент стався на платформі станції "Славутич"

• З боку Керчі (окупований Крим) на залізничній частини Керченського мосту почали укладати рейки. У Росії хочуть запустити залізницю по мосту в окупований Крим у грудні 2019

• Погода в Україні найближчими днями очікується холодною, а в ряді областей очікуються заморозки