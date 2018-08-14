Итоги дня: 14 августа

Обвал моста в Италии: все подробности

Обвал моста в Италии произошел 14 августа. Около полудня мост "Моранди" высотой 50 метров, по которому проходила автомагистраль А10, частично обрушился. Под завалами оказалось большое количество транспортных средств. Все, что известно о катастрофе в Италии, данные о погибших и пострадавших, фото и видео с места происшествия - в материале РБК-Украина.

Украина готова помиловать боевиков с Донбасса в обмен на освобождение политзаключенных

Первый заместитель председателя Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что Украина готова помиловать несколько десятков преступников, причастных к войне на Донбассе, чтобы освободить украинских политзаключенных. Также она подтвердила готовность Украины обменять 36 граждан России, осужденных в Украине за преступления против территориальной целостности, на находящихся на территории РФ украинских политзаключенных. "Мы ждем ответа РФ на наше предложение: заберите 36 ваших - отдайте наших! Дайте команду вашим марионеткам в ОРДЛО забрать несколько десятков преступников и отдать наших героев", - сообщила она.

Наезд на пешеходов в Лондоне квалифицировали как теракт

Наезд на пешеходов возле парламента Великобритании в Лондоне квалифицировали как теракт. Сообщается, что водителя автомобиля, который врезался в ограду и наехал на пешеходов, отвезли в полицейский участок на юге Лондона, где он находится под стражей. Расследование инцидента передано контртеррористическому командованию полиции Лондона. "Водителя задержали по подозрению в совершении преступлений, связанных с терроризмом", - уточнили в Скотленд-Ярде.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ограду британского парламента въехал автомобиль. Согласно сообщению местной полиции, несколько прохожих пострадали попав под авто.

Российские пенсионерки записали обращение к американцам (видео)

Российские пенсионерки из "Отрядов Путина" записали на ломаном английском обращение к американскому народу, в котором сообщили, что "очень переживают" за будущее США. "Мы очень переживаем за ваше будущее, ведь оно безнадежно и безрадостно. Мы говорим вам прямо в лицо, вам необходимо освободиться от рабства. Ваши лидеры ведут вас прямо в ад", - заявили пенсионерки на видео. Также приверженцы Путина преклонного возраста посоветовали жителям США на ближайших выборах "избавиться от представителей Демократической партии".

Синоптики дали прогноз погоды на сентябрь

Синоптики сообщили, что сентябрь в Украине будет очень теплым и поэтому можно планировать отпуск и в начале осени. В начале сентября над территорией Украины появится антициклон, который будет влиять на погодные условия. Он принесет небольшие дожди в западных и северных областях страны. В остальных областях будет сухо и тепло.